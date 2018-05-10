Altıparmak ve Nobre, üniversite öğrencileriyle söyleşi yaptı

B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve futbolcu Mert Nobre öğrencilerin sorularını cevapladı.

Süper Toto Süper Lige yükselme yolunda Play-Off’lar da ilk maçını Cuma günü Ümraniyespor’la oynayacak olan B.B. Erzurumspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak taraftarı Stadyuma çağırdı. Taraftarın bu yıl geçen yıla göre stadyuma daha az geldiğini ama Ümraniyespor maçında en az 15 bin kişiyi beklediğini ifade eden Altıparmak, “Ben geçen yıllarda Erzurumspor’un maçlarını takip ediyordum bu stadyum doluydu. Bu yıl öyle değil belki Passolig kartından mı bilmiyorum neyden kaynaklanıyor bu yıl bu stadyumu dolduramadık. Eğer bir şeyi istiyorsak bir şey başarmak istiyorsak sadece bizim gayretimizle olmaz buraya misafir gelen takım sahaya çıktığı zaman eğer Stadyumda 15 bin kişiyi görürse inancı kırılır. Ama çıkıyorsun sahaya 3 bin kişi 2 bin kişi bu sefer rakip de havalanıyor. Cuma günü oynayacağımız maç bizim için çok önemli şu zamana kadar en fazla 5 bin 500 kişi olabildik. Belki Erzurumspor olarak çok kalabalığız ama bilet olarak çok azız ben Erzurumspor’u seven gönül veren herkesi Ümraniyespor maçına gelmelerini istiyorum Süper Lig yolunda hep birlikte ilerlememiz gerek” dedi.

Türkiye’de en fazla hücum oynatan hocanın kendisi olduğunu ifade eden B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Skoru koruduğumuz anlarda var koruyamadığımız anlarda var haklısınız. Bunu söylemek için biraz futbol oynamak gerekiyor çünkü sahanın içinde enerjiye hakim olamıyorsunuz bazen öne geçiyorsunuz bu insanın içerisinde ki psikoloji biz bunu sahada futbolcuya söyleyemeyiz. Ben Türkiye’de en fazla hücum oynatan hocayımdır. Şuana kadar çalıştırdığım bütün takımlarda böyle oynattım. Son 7 maçta 22 gol atmışız ve bize diyorlar ki hoca sen niye defans oynatıyorsun? Bizim belki de skoru korumamamız bu yüzden hiç defans yaptırmıyorum takımıma. Çok fazla defans değil sürekli skoru arttırmalarını istiyorum ondan kaynaklanıyor.” diye konuştu.

4 büyük takımların arasında hangisini destekliyorsunuz? sorusuna B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Beşiktaş olduğunu söylerken Mert Nobre eski takımı Fenerbahçe’yi desteklediğini söyledi.

Ümraniyespor maçında en az 10 bin kişinin stadyumda olmasını istediğini ifade eden B.B. Erzurumspor’un futbolcusu Mert Nobre, “Ben İsviçre’de futbol oynarken Erzurumspor’dan teklif geldi. Ben Erzurum’u tanıyamadım o yüzden Egemen Korkmaz’a sordum Egemen bana Erzurum çok soğuk dediğinde biraz korktum. Yaklaşık 2 yıldır Erzurum’dayım evet Erzurum soğuk bir şehir ama insanları çok sıcak. Hocamın dediği gibi taraftar çok önemli bizimle birlikte Ümraniyespor maçında yanımızda olmanızı istiyoruz. Oyuncular saha içerisinde sizler saha dışında mücadele etmelisiniz. İnşallah bu maçta 10 bin 15 bin destek bekliyoruz sizlerden” dedi.

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve futbolcu Mert Nobre konferanstan sonra öğrencilerle fotoğraf çekildi.