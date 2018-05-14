Alvar Ortaokulundan 5 kişi Avrupa’ya uçtu

Polonya ziyaretlerinde bilişim teknolojilerini kullanarak Matematik dersinde ders işleme yöntem ve teknikleri konusunda bilgi paylaşımında bulunacaklar. Türkiye, İsveç, İtalya, Polonya ve Romanya’dan oluşan proje ortaklığı 31/08/2019 tarihinde sona erecek.

Alvar Ortaokulu Müdürü Çetin Uğur, proje içeriğinin okulumuz ve diğer 4 ülkedeki ortaokullar ile aynı sınıf seviyesindeki öğrencileri ve ilgili öğretmenleri bir araya getirerek Bilişim teknolojileri, Matematik, dil ve din eğitimi konularında ortak guruplar oluşturup çalışma yapmaları hedeflenmektedir. Öğrenci ve öğretmenlerimizin farklı kültürleri tanıyıp iletişim becerilerinin, ufuklarının gelişmesini sağlamak, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak diğer hedeflerimizdir. Bu olanağı bizlere sağlayan TC Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı’na, Ulusal Ajans’a ve desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kenan Kaya’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.