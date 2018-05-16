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16 Mayıs 2018 11:32

Ana okulu yıl sonu müsameresi göz kamaştırdı

Aşkale’de Eğitim veren Gültekin Zegerek Ana Okulu yıl sonu müsameresi göz kamaştırdı.

Ana okulu yıl sonu müsameresi göz kamaştırdı

16 Mayıs 2018 11:32


2017- 2018 Eğitim Öğretim yılının sonlarına yaklaşırken tüm okullar yıl sonu gösterisi hazırladı. Gültekin Zegerek Anaokulu da bir yılı düzenlediği gösteriyle taçlandırdı.


Aşkale ilçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen gösteriye İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem ’in yanı sıra minik öğrencilerin velileri katılım sağladı.


Minik öğrencilerin performanslarıyla devleştiği gösteri saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı.


Gecenin açılış konuşmasını Okul Müdürü Kahraman Karali yaptı. Karali konuşmasında, "Yıl boyunca öğrencilerimize eğitim, öğretim anlamında ve başlayacakları okullarda zorluk çekmemeleri için çeşitli etkinliklerin yanı sıra sorumluluk hassasiyeti öğretmenin mutluluğu içerisindeyiz. Değerli katılımcılar çocuklarımızın sergileyecekleri kareografilere lütfen oyun olarak görmeyin. Yavrularımız en zor görevleri ve rolleri sorumluluk anlayışı içerisinde hassasiyetle hazırlandılar” dedi.


Karali konuşması sonunda Bu Eğitim Öğretim yılı içerisinde ve sergilenecek gösteri için emeği geçen meslektaşlarına teşekkür etti.


Minik yürekler sahnede kendilerine öğretilen rolleri hatasız ve eksiksiz yerine getirirken solandan sık sık alkışlar aldı.


Yavrularını sahnede gören veliler ise duygusal anlar yaşadı.




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