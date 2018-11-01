Anadolu ve Gürcistan ilişkileri Atatürk Üniversitesinde konuşuldu

Kültür Merkezi Mavi Salonda açılışı yapılan sempozyuma Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Gürcistan Dostluk Derneği Başkanı Ali Rıza Altunel, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Uzundere İlçe Kaymakamı Hakan Şeker, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veyis Değirmençay, Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karaosmanoğlu, Sempozyum Düzenleyicisi Prof. Dr. Mehmet Işıklı ile çeşitli ülkelerden katılım sağlayan çok sayıda akademisyen ile öğrenciler katıldı.

Rektör Çomaklı: “Sempozyum, Kafkas Dünyasına Yönelik Uyguladığımız Strateji ile Örtüşüyor”

Kürsüye çıkan Rektör Çomaklı, “Tarih Boyunca Anadolu ve Gürcistan İlişkileri Sempozyumu”nun, Atatürk Üniversitesinin Kafkas Dünyasına yönelik açılım stratejisi ile örtüşen bir etkinlik olması münasebetiyle kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Asya ve Avrupa kıtaları arasında önemli bir konuma sahip olan Anadolu topraklarının, geçmişten günümüze birbirinden farklı topluluklara ev sahipliği yaptığına vurgu yaparak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, “Bu toprakların önemli bir parçası olan Doğu Anadolu Bölgesi de Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı niteliği taşımaktadır” dedi.

Disiplinlerarası Çalışmalara Ağırlık Veriliyor

Atatürk Üniversitesinin, Türkiye'nin komşu ülke halkları ve kültürleri ile olan etkileşimlerini gerek kültürel gerekse de bilimsel anlamda her zaman geniş kitlelere duyurma gayreti gösterdiğini ve bu tür çalışmalara sonuna kadar destek olduğunu kaydeden Çomaklı sözlerine şu şekilde devam etti: “Günümüzde kurumlar ve kuruluşlar alt yapı projeleri dışında kültürel ve sanatsal tabanlı projelere de önem vermeye başladı. Bu bakış açısı çerçevesinde bilhassa yerel yönetimler ile üniversiteler arasında iş birliğine ve disiplinlerarası çalışmalara daha sık tanık olmaktayız. Bu durum son yıllarda üniversitemizin vizyonu ile de birebir örtüşen bir durumdur” şeklinde konuştu.

Bunun son örneklerinden birinin “Uzundere Kültür Envanteri Projesi” olduğunu hatırlatan Rektör Çomaklı: “Bölgemizin kendine has özelliklere sahip yörelerinden biri olan Uzundere ilçesinin kültürel değerlerini tespit edip belgelemeye yönelik bu proje üniversitemiz ile Uzundere belediyesi arasında imzalanan bir protkol çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Projede üniversitemiz arkeoloji, tarih sanat tarihi, coğrafya ve güzel sanatlar fakültesinden öğretim üyeleri, araştırmacıları, lisans, yüksek lisan ve doktora öğrencilerinden oluşan 25 kişilik bir ekip görev almıştır” ifadelerini kullandı.

“Sempozyumun Ülkemiz Ve Komşu Ülkeler Adına Faydalı Olacağına İnanıyorum”

Projenin bir yıldan kısa bir sürede tamamlandığını belirten Çomaklı “Uzundere Kültür Envanteri Projesi”nin bilim dünyasına sunulmasının iki şekilde gerçekleştiğini aktardı. Bunlardan birincisinin; “Uzundere Kültür Envanteri Kitabı”, ikincisinin ise; “Tarih Boyunca Anadolu ve Gürcistan İlişkileri” uluslararası sempozyumudur” diyerek sözlerini sürdüren Prof. Dr. Çomaklı: “Bu sempozyumun çıkış noktası, bölgemizin Güney Kafkasya ve Gürcistan kültürleri ile olan yakın ilişkileri olmuştur. Bu sempozyum aynı zamanda üniversitemizin Kafkas Dünyasına yönelik açılım stratejisi ile de örtüşen bir etkinlik olması açısından da bizim için önemlidir. Burada farklı ülkelerden gelen değerli katılımcıların sunacağı bildirilerin ülkemiz ve komşu ülkeler adına faydalı olacağına inancımla emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“Bu Tür Programlar İlişkilerin Gelişmesine Katkı Sunuyor”

Atatürk Üniversitesinde düzenlenen bu sempozyumun iki ülke arasında gerçekleştirilecek iş birlikleri ve ortak projelere önemli ölçüde katkı sunacağını ifade eden Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, çevre ülkelerle kurulan sağlıklı ilişkilerin Erzurum'un kalkınması ve gelişmesine vesile olacağını söyledi. Rektör Çomaklı'nın ilçe ziyaretleri gerçekleştirdiğini ve Uzundere'ye gelerek üniversite-toplum kaynaşmasına katkı sunduğunu belirten Özsoy, bu programın da benzer bir görevi üstlendiğinin altını çizdi.

“Erzurum, Huzurlu ve Güvenli Bir Şehir”

Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, böyle bir çalışmanın eksikliğinin hissedildiğini, geç de olsa bu konuyla alakalı bir sempozyum yapılmasının kendilerini memnun ettiğini belirtti. Tespit çalışmalarının iyi yapılması gerektiğini vurgulan Sekmen; bilimsel, kültürel ve ekonomik anlamda çalışma yapmak isteyenlere bu vesileyle yol göstermenin daha kolay olacağını aktardı. Erzurum'un zengin tabiatının yanında huzurlu ve güvenli bir şehir hüviyetine sahip olduğunu söyleyen Başkan Sekmen, konumu itibariyle kavşak bir noktada bulunduğunu ve komşu ülkelerle bağlarını daha da kuvvetlendirmesi gerektiğini, bu sempozyumun da bunun bir nişanesi olacağına inandığını ifade etti.

60 Akademisyen Bildiri Sundu

27-29 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Tarih Boyunca Anadolu- Gürcistan İlişkileri Sempozyumu”nda başta Gürcistan olmak üzere İran, Azerbaycan, Fransa, İtalya gibi birçok ülkeden 60 akademisyen bildirilerini sundu. Açılışın ardından gerçekleşen programda Uzundere ilçesinin ve Erzurum'un tarihi, turizm potansiyeli, kültür varlıklarının koruma durumları ve projeleri, Anadolu ve Gürcistan'ın tarih boyunca devam eden iletişimi ve dostluğu genel konu başlıkları olarak sunuldu ve tartışıldı. Aynı zamanda Shota Rustaveli Film ve Sinema Üniversitesinden gelen ve Erzurum'dan katılan dans ekipleri, halk oyunu performansı sergiledi. Yine etkinlikler kapsamında düzenlenen gezide misafirlere, Uzundere ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılarak, bu alanların korunması ve geliştirilmesi yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.