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10 Ocak 2017 10:37

Anadolu yıldızlar şampiyonu Aşkale’den

Anadolu yıldızlar şampiyonu Aşkale’den

10 Ocak 2017 10:37

Aşkaleli sporcu Gülnaz Temel, Anadolu Yıldızlar Taekwando Liginde şampiyon oldu.
Yıldızlar katagorisinde mücadele eden Gülnaz Temel, 33 kiloda yaptığı müsabakaların hepsini büyük sayı üstünlüğü ile kazandı. 12 ilin sporcularının katıldığı yarışmada Erzurum adına Aşkale’den katılan Gülnaz Temel yaptığı 3 karşılaşmayı büyük sayı farkı ile kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde ki rakibini de üstün ve akılcı bir oyunla 15 / 5 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Antrenör Şuayip Gacır yönetiminde müsabakalara hazırlanan Temel, çalışmasının meyvesini şampiyon olarak aldı.
Antrenör Gacır, “Sporcum Gülnaz daha yolun başında disiplinli ve azimli bir sporcu. Bu branşta devam ettiği sürece daha iyi neticeler alacağına inanıyorum” dedi.
Sporcu Gülnaz Temel ise, “Artık tüm dikkatimi taekwando ve derslerime vereceğim. Bana güvenen başta ailem ve üzerimde büyük emeği olan hocama çok teşekkür ederim. Hedefinin daha çok çalışmak ve Taekwando Milli takımının değişmez sporcusu olmak” diye konuştu.



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