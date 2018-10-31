“Anadolu'da Tarih Yazan Analar” yoğun ilgi gördü

Tiyatro Nostalji Grup yönetiminde İstanbul'da sahnelenen “Anadolu'da Tarih Yazan Analar” adlı tiyatro oyunu İstanbul seyircisinden tam not aldı.

AK Parti Maltepe Kadın Kolları Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alan tiyatro ekibi, ortaya koyduğu performansla izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Ozan Baki Çetin'in yönetmenliğini yaptığı “Anadolu'da Tarih Yazan Analar” adlı eserde milli mücadelede dönemindeki kadın kahramanlar Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı, Halime Çavuş, Gördesli Makbule'nin hayatı anlatıldı. Oyunda Baki Çetin, Hacer Alioğlu, Şahin Turgutoğlu, İlknur Cindilli, İrem Çağla Yıldırım, Gülnaz Arslan, Adile Oktay, Bahar Yaslı, Şeyma Bektaş ve Ömer Çetin adlı oyuncular rol aldı. Yönetmen Çetin, “Tiyatro Nostalji Grup'un sahnelediği oyunda tiyatro severlere duygu dolu anlar yaşattık. Aziz vatan coğrafyamızın her bir köşesinde yaşanan kahramanlıkları tarihi an ve olaylara sadık kalarak sahneye uyarladığımız oyunumuz tiyatro severlerden yoğun ilgi gördü. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın organize ettiği programda sahne aldık. Kadın Kolları Başkanımız Sevim Çelik Koçyiğit Hanımefendiye ve tüm tiyatro severlere çok teşekkür ediyorum” dedi.