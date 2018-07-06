Anadolu’nun zirvesinde gençlik çalıştayı düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, STK’lar ile Anadolu’nun zirvesi Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde Doğu Anadolu Bölge Çalıştayı yaptı.

Sivil Toplum Kuruluşlarının gençlere yönelik bölgesel yürüttükleri çalışmalarını tespit etmek, karşılaştıkları sorunları öğrenmek, kurumsal kapasitelerinin geliştirmesini teşvik etmek ve onları yönlendirmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sivil Toplum Kuruluşları ile 2018 Yılı İşbirliği Toplantıları’nın Doğu Anadolu Bölgesi Çalıştaylarının ilki yapıldı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tayyip Kahyaoğlu, STK’lardan Sorumlu Daire Başkanı Osman Çeliker, Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Erzurum GHSİM Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok’un da katıldığı toplantıya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Kars illerinin STK temsilcileri ile gençlik merkezi müdürleri de toplantıya iştirak etti.

Oldukça faydalı geçen Çalıştayın moderatörlüğünü Kırıkkale Üniversitesi’den Prof. Dr. Adnan Akın’ın yaptığı çalıştay da Sivil Toplum Kuruluşlarının gençlere yönelik bölgesel yürüttükleri çalışmalarını tespit etmek, karşılaştıkları sorunları öğrenmek, kurumsal kapasitelerinin geliştirmesini teşvik etmek ve onları yönlendirmek amacıyla önemli tecrübe ve bilgiler aktarıldı.

Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımla bir araya geldiği "Sivil Toplum Kuruluşları ile 2018 Yılı İşbirliği Toplantıları-Erzurum" çalıştayında Kamu-STK işbirliğine yönelik başlıklar başta olmak üzere STK’ların çalışmaları, öneri ve sorunları ele alındı.