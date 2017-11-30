‘Anı’da Erzurum Türkiye 1. si Oldu

Öğretmenler günü kutlamaları kapsamında Şehit yakını ve Gazi olan öğretmenler ve “Anı” yarışması için 81 ilden gelen öğretmenlerin katılımıyla gezi ve davetler yapıldı.

Yapılan “Anı” yarışma sonucunda Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Tuba Dumlu Güler Türkiye 1. si oldu.

Tuba Dumlu Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Başkent’te 24 Kasım Öğretmenler Günü için yapılan etkinlikleri İl Müdürü Yıldız’a aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız’da Tuba Dumlu Güler’i elde ettiği başarıdan dolayı kutlayarak kendilerinin yapacakları çalışmalarda her zaman yanlarında olacaklarını ve başarılarının devamını diledi çeşitli hediyeler verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlamak, birlik ve beraberliğini pekiştirmek, moral ve motivasyonlarını artırmak, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamak, öğretmenlerin eğitim-öğretim ile ilgili yaşanmışlıklarının meslek yaşamlarındaki önemini çizmek, öğretmenlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, gelecek kuşaklara ve diğer öğretmenlere aktarılmasını sağlamak, öğretmenlerin meslek yaşamlarında başlarından geçen ve kendileri için önem arz etmekle birlikte meslektaşlarına da örnek olabileceği düşünülen yaşanmışlıklarının önemini vurgulamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Öğretmenler Arası Anı Yarışması” düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle törenlere katılan öğretmenleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen “Buğday” filmi galasına davet etti. TBMM Başkanı İsmail Kahraman TBMM’de, Başbakan Binali Yıldırım ise Çankaya’da ağırladı.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Müsteşar Yusuf Tekin ve İçişleri Eski Bakanı Beşir Atalay’ın katıldığı Bakanlık binası toplantı salonunda yapılan törende “Anı” yarışmasında dereceye giren iller 1. Erzurum 2. Denizli 3. Van olarak açıklandı.

Ödülünü Bakan Yılmaz’ın elinden alan Tuba Dumlu Güler, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın isteği üzerine “Anı” sını haziruna okudu.