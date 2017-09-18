Ankara’da Erzurum tanıtım günleri etkinliği

Gelenekselleşen Erzurum Tanıtım Günleri, bu yıl beşinci etkinliğiyle hem Erzurum dışındaki Erzurumlulara memleket hasretini dindirmek hem de Ankaralılara Erzurum’u tanıtmak için 21-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

ERZURUM’DAN BÜYÜK KATILIM

Erzurum Tanıtım Günleri’nin bu yıl da Erzurum Valiliği’nin öncülüğünde gerçekleşirken Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik ESAV Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve yardımlaşma Vakfı’nın koordinatörlüğünde düzenleniyor. Etkinliğe ESAV’ın yanı sıra Erzurum’un önemli sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Erzurum’un tanıtımı için düzenlenen etkinlikte Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odası, Ticaret Borsası, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Erzurum’da faaliyet gösteren pek çok iş adamı ve esnaf da etkinlikte ürünleri ve hizmetleriyle yerlerini alacaklar.

TANITIM GÜNLERİ ERZURUM KÜLTÜRÜNÜN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKI SUNACAK

Etkinlik boyunca düzenlenecek sanat ve kültür etkinlikleriyle Erzurum kültüründen örnekler sunulacak. Yemek kültüründen türkülere, skeçlerden folklor gösterilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede düzenlenecek olan etkinlikler; Erzurum dışında yaşayan Erzurumlulara hoş anlar yaşatmakla kalmayıp bu kültürü merak eden Ankaralılara da özel anlar vaat ediyor.

ERZURUM ÜRÜNLERİ STANDLARDA YERİNİ ALACAK

Erzurum’da üretilen ve Erzurum’a özgü tamamen doğal ürünler de ziyaretçilere sunulacak. Çağ kebabı, kadayıf dolması, tereyağı, bal, pekmez, peynirler, börekler Ankaralılar için hazırlandı.

AKSUNGUR: “ETKİNLİK BİR VE BİRLİK OLMAK İÇİN FIRSATTIR”

Etkinliği koordine eden kuruluş olan ESAV Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Veysel Karani Aksungur; etkinlik ile Erzurum’un tanıtılması için iyi bir fırsat yakalandığını ve destek veren diğer kuruluşlarla iyi bir şekilde değerlendirmek istediklerini vurguladı. Aksungur sözlerine şöyle devam etti: “Tanıtım günleri hem kültürümüzün tanıtımı için iyi bir fırsat olduğu kadar birlikte ve birlik olmamız için iyi bir ortam sağlayacak. Ülkemizin içinde bulunduğu şu günlerde yaşadığımız zorlukları aşmamızın tek yolu birlik olmamız ve bu birlikten güç üretmemizdir ” dedi.

ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur etkinliğin gerçekleşmesi için hiçbir fedakârlıktan ve destekten kaçınmayan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz ve Kamil Aydın’a, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Aksungur etkinlik çalışmaları sürecinde diğer STK’lara da yaklaşımları nedeniyle de özellikle şükranlarını sundu.

DADAŞLAR ANKARA’DA CİRİT ATACAK

Tanıtım gününün açılışında Erzurum’dan gelen cirit ekibi gösteri yapacak. Ata sporu cirit ile Ankaralılar coşkulu ve heyecanlı anlar yaşayacak.

TANITIM GÜNLERİ, BİR SANAT FESTİVALİ GİBİ

Erzurum Tanıtım Günleri yoğun bir kültürel takvim de içeriyor: Nurullah Akçayır, Yavuz Değirmenci, Mehmet Çalmaşır, Semra Algül Oflaz, Vahit Alkır, Muhlis Kaya, Taşkın Altuner, Hakim Doğan, Ömer Akçay, Yaşar Tanrıverdi, Enis Acar, Şeyda Erdali ve birçok sanatçı Türk Halk Müziği Konserleri verecek. İpek Merve Tahancı ve Abdülkadir Şehitoğlu; tasavvuf konserleri ile etkinliğin manevi iklimine katkı sağlayacaklar. Etkinlik süresince Erzurum Bar Ekibi Erzurum folkloründen seçkin örnekler sunacak. Öte yandan skeçleriyle Oktay Parlar ve Bilal Tavlak tanıtım günlerinin gülümseyen yüzü olacak.

AŞIKLAR VE ŞAİRLER UNUTULMADI

23 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek olan Aşıklar Toyu ise katılımcıların merakla beklediği etkinlik olarak öne çıkıyor. Aşıklar Toyu, Erzurum bölgesinin öne çıkan pek çok yöresel sanatçısını ağırlayacak: Nuri Çırağı, Erol Ergani, İhsan Yavuzer, Zeki Erdali, Rahim Sağlam, Beyzade Aslan, Kul Nuri, Yakup Temeli, Erol Şahiner, Ali Oltulu, Yanık Ayhan, Zakir Algül, Ozan Reyhani, Mustafa Aydın, Muhlis Denizer, Adem Aydıner, Muhlis Vural ve Serdar Bardızlı. Aşıklarlarla birlikte şairlerin de şiirleriyle katılım göstereceği bir bölüm açıldı; Şair Zekiye Çomaklı, Şair Ahmet Çoşkun, Şair Hanifi İspirli, Şair Orhan Bozkurt, Şair Nizamoğlu, Şair Mustafa Özdemir, Şair Mehmet Taştan, Şair Şerif Çöpürgensli, Şair Zekai Aydın, Şair Ferit Torunoğlu.

ETKİNLİĞİN SON PAZAR GÜNÜ İBRAHİM ERKAL ŞİİRLERİ İLE GALA YAPILACAK

Etkinliğin son gününde programa katılan sanatçılar, aşıklar, şairler ve katılımcılar final yapacak, finalde İbrahim Erkal şarkıları ile veda edilecek.