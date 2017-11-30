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30 Kasım 2017 09:44

Ankara’da Erzurum zirvesi

Başbakan Yardımcısı Prof.

Ankara’da Erzurum zirvesi

30 Kasım 2017 09:44

Dr. Recep Akdağ’ın başkanlığında milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla TEDAŞ Misafirhanesinde yapılan toplantıda Erzurum’a yapılacak yatırımlar ele alındı.


Dr. Recep Akdağ, Erzurum milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla Erzurum Yatırım Toplantısı’nda bir araya geldi.


TEDAŞ misafirhanesinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ve Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar katıldı. Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz ise Narman’da bir cenaze töreninde bulunması nedeniyle toplantıya katılamadı.


Erzurum’a dair birçok öneri ve projenin masaya yatırıldığı yatırım toplantısında Çatalören, Alvar ve Elmalı başta olmak üzere diğer baraj projelerinin hangi aşamaya geldikleriyle ilgili durum değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda sulama göletlerinin durumu da ele alındı.


İl ve İlçelerde ihtiyaç duyulan Vilayet Konağı, Emniyet Müdürlüğü gibi idari hizmet binalarının yapılması ile Özel Harekât Eğitim Merkezi de gündeme gelen diğer konular oldu. Erzurum il merkezi, ilçe ve köylerde ihtiyaç duyulan okulların durumunun da değerlendirildiği toplantının verimli geçtiği bildirildi.


Milletvekillerinin sorumlu oldukları alanlarla ilgili olarak Dr. Recep Akdağ’a bilgi vererek yatırım ve projelerin hangi aşamalarda olduğunu ifade ettiler. Prof. Dr. Akdağ’ın ise toplantıda Erzurumluların sorunlarını gidermek için yoğun bir mesai yaptıklarını ve projelerin bir an önce tamamlanması için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.




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