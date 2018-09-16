Anna ile resmi mukavele imzalandı

Türkiye'de artık sürat pateni Polonyalı Anna Lukanova'ya emanet.

28 Ağustos tarihinde Erzurum'da başlayan Sürat Pateni Milli takım aday kadrosu kampı ile işbaşı yapan Anna Lukanova, resmen Türkiye Sürat Paten Milli takımının antrenörü oldu. Sürat pateni camiasında olimpiyatlara sporcu yetiştirmesiyle tanınan sempatik antrenör, artık Türkiye için çalışacak. Amacının sürat pateninde iyi bir yerde bulunan Türkiye'yi dünyada daha iyi yerlere taşımak olduğunu belirten Anna Lukanova, kamp süresince yapılan antrenmanlarda daha üst hedefler için sporculardan o ışığı aldığını belirtti.

Palandöken'de ki 500'lük Buz Paten Salonu'ndaki Federasyon ofisinde Anna ile karşılıklı mukaveleye imza atan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir de, büyük işler için büyük bir isme imza attırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Anna ile sürat pateninde çıtayı yükselttiklerinin altını çizen Gökhan Özdemir, ‘'Camianın tanıdığı ve saygı duyduğu bir isim olan Anna ile bundan sonra daha süratli koşacağız. Hedefimiz çok büyük. Akademik kariyeri de olan Anna sayesinde Türkiye sürat pateninde dünyada sözsahibi ve de olimpiyatların gediklisi olacak. Buna biz inanıyoruz. Bu anlaşma her iki taraf için inşallah hayırlı olacaktır'' dedi.

Anna Lukanova ile anlaşma törenine Türkiye Buz Pateni Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Erim Erhan ile İl Temsicisi Vedat Refayeli de katıldı.