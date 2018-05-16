Anne Üniversitesi yine mezun verdi

Törende müzik çalınmadı. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, salondakilere Filistin ve milli şehitlerimiz için ’Fatiha’ okutturdu.

Anne Üniversitesi 3’üncüsü gerçekleşti, 8 haftalık eğitim programının ardından 60 anne diploma almaya hak kazandılar. Eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler için Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene proje sahibi olarak Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, projeye desteğiyle Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Medine Güllüce, Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü- Anne Üniversitesi Programının Eğitim Koordinatörü Reva Balcı Akpınar, çok sayıda davetli katıldı. Anneler, kişilerarası iletişim, insan ilişkileri, sağlık bilgisi, değerler eğitimi, çocuk ve ergen gelişimi, sosyal yaşamda kadın, medya okuryazarlığı, kadın ve çocuk hakları, çevreyi koruma, kişisel bakım ve imaj, girişimcilik eğitim aldılar.

Mezuniyet töreninde "Milli Yas" nedeniyle müzik çalınmadı. Annelerin eğitimlerinin görüntülerinin yer aldığı slayt gösterimi yapıldı. Sade bir tören olarak düzenlenen mezuniyet programı konuşmaların ardından, sertifikaların verilmesi ve 60 annenin keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.

Şehitlere Fatiha

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ABD ve İsrail’in çirkin oyununa atıf yaptı. "Ortadoğu’yu kan gölüne çeviriyorlar. Bir hesapları var, unutmasınlar Rabbimin de bir hesabı vardır" diyen Ali Korkut, "60 civarında şehidimiz, 2270 civarında yaralımız var yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin de makamı cennet olsun, buyurun bütün şehitlerimiz için Fatiha okuyalım" diyerek Filistin ve tüm şehitlerimiz için Fatiha okuttu.

Ali Korkut, eğitim programının annelerden gelen talep, Atatürk Üniversitesinin katkılarıyla yapıldığını belirterek "Hocalarımıza şükran ve minnet duygularımı ifade ediyorum. Bir menfaat beklemeden bu işi üstlendiler. Anne üniversitesi, başta Seher Ergüney hocam olmak üzere bir proje ortaya kondu. Bizde belediye olarak işin masraf kısmını, ulaşım, yeme içme, sosyal faaliyetlerini üstlendik. Projeyle dışarı çıkmaya fırsat bulamayan, çocuk, eş derken yoğunluk içerisinde olan anneleri sosyal hayatla ilgili fikir ve düşüncelerini arttıralım, görgü ve bilgilerini arttıralım, maksadımıza bu proje ile gerçekleşti. An itibariyle öğrencileri çok mutlu görüyorum. Sosyal faaliyetlerini slayt gösterisinde gıpta ile izledim her türlü sosyal faaliyeti gerçekleştirmişler. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Bir sonra ki Anne Üniversitesinde buluşmak ümidiyle hoşçakalın" dedi.

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü ve Anne Üniversitesi Programı Eğitim Koordinatörü Reva Balcı Akpınar, ’Eğitim aile de başlayan okulda sürdürülen toplum içinde şekillenerek anlam bulan ve yaşam boyu devam eden bir süreç’ olduğuna dikkat çekti. Akpınar, "Okula gidememiş her kadının hayalinde okuma, üniversiteli olmak, çocuklarına sunduğu ancak kendilerinin havasını solumadığı amfilerine girmediği, kantinlerinde çay içmediği bir ortamı tanımak vardır. Anne üniversitesi programı kadınlarımızın bu hayallerini gerçekleştirmek üzere Yakutiye Belediyesi ve Üniversitemiz katkısıyla gerçekleşti. Bu fırsatı annelerimize tanıyan Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’a ve emek veren tüm hocalarımıza ve görevlilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Medine Güllüce, programın üç yıl önce başladığına dikkat çekti. Belediye, üniversite işbirliğine güzel bir örneğin sergilendiğini ifade eden Prof. Medine Güllüce, "Geleceğin evlat yetiştiren annelerine katkı güzeldi diyorum. Herkesinin emeklerine sağlık. " dedi.

Genç annenin mezuniyet sevinci

Mezun olan anneler adına konuşan Suna Sevinç, bugüne kadar her anne gibi günlük telaşlarımın peşinde olduğunu belirtti. Çocuklarımın yaşadığını bir nebze olsa da tatmak ve yaşamak istediğini söyleyen Suna Sevinç. "Her haftayı iple çektim. Eğitim sürecinde hayata farklı bir açıdan bakmayı ve kendi haklarımı daha iyi savunmayı öğrendim. Özgüvenim arttı ve bu sahnede karşınızdayım. Bu vesile ile Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’a Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya, Yakutiye Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yrd. Doç Dr. Seher Ergüney’e ve Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar’a ve hocalarımıza bize bu imkanı verdikleri için arkadaşlarım ve kendi adıma çok teşekkür ederim" dedi.