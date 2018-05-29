Annelerden Rektör Çomaklı’ya Teşekkür

Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Anneler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliklere gösterdiği yakın ilgiden ve sağladığı katkılardan dolayı Rektör Çomaklı’ya teşekkür eden Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin Atatürk Üniversitesinin; dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına desteği ile düzenlenen etkinlikler sayesinde insanların oldukça mutlu olduklarını belirtti. Toplumun sosyalleşmesi ve birbiriyle iletişim kurabilmesi noktasında bu ve benzeri etkinliklerin büyük önem arz ettiğini belirten Pasin, Atatürk Üniversitesi ile iş birliklerinin devam edeceğini ifade etti.

“Gerçek sevgi ve merhamet görmek isteyenler annelerine bakmalıdır.” diyerek anne olgusunun Türk toplumunda oldukça önemli olduğunu dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Eğer anne mutlu değilse, yuva mutlu değil, yuva mutlu değilse toplum mutlu değildir. Mutlu bir annenin bağrında mutlu çocuklar yetişir.” dedi.

Yakın zamanda Yakutiye Belediyesi ve Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi ortaklığında düzenlenen 2018 yılı Anne Üniversitesi eğitim programında 60 annenin diploma almaya hak kazandığını hatırlatan Rektör Çomaklı üniversitelerin, bilgi üreten ve öğrenci yetiştiren kurum olmalarının yanı sıra, toplumu eğiten, yönlendiren ve sorunlarına çözüm bulan yapılar olduğuna da dikkat çekti.

Bu konuda çeşitli kurslar düzenlediklerini ve özellikle mesleki eğitime yönelik önemli projeler gerçekleştirdikleri belirten Çomaklı, Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin ve dernek yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.