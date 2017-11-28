Annelere emzirme ile ilgili altın öneriler

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, “Anneler, zaman zaman bebeklerini emzirme sürecinde sıkıntılar yaşayabilirler. Bebekliğin ilk aylarında açlıkla ilgili olmayan ağlamalar kolaylıkla bastırılamayabilir. Bu durum annenin kaygılanmasına ve bebek aç olmasa da onu susturmak için karnını doyurma girişimlerinde bulunmasına neden olabilir. Bu bebekte zorlanma ve tiksinme duygularına neden olabilir” dedi.

“Bebeğin memeyi reddetmesi, anne ve bebek arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyebilir”

Bebeğin yaşadığı mide bozukluğu gibi bir sorunun, ilk zamanlarda memeyi reddetmesine neden olabildiğini ifade eden Demir, “Bebeğinin memeyi reddetmesi anne için zor bir deneyimdir. Bebeğine sunduğu sütün memnuniyet yerine huzursuzluk yaratması durumunda anne, hayal kırıklığı ve öfke hissedebilir. Böyle durumlar, anne ve bebek arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyebilir. Bebeği doyurma sürecinin sıkıntılı ve yanlış bir şekilde sürdürülmesi sonucunda, yeme bozuklukları ortaya çıkabilir” diye konuştu.

Annenin bebek çok küçükken çalışmak zorunda kalması gibi sorunlarını emzirme ile ilgili problem olduğunu kaydeden Demir, “Anneliğe hazır olmaması, bebeğini beslemekle ilgili eksik bilgilere sahip olması, hastalık ya da ameliyat geçirmesi, tekrar hamile kalması gibi durumlar, onun bebeğini emzirmeyi bırakmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda çevrenin anneye destek olması önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Uzman Psikolog Merve Demir, annelere emzirme ile ilgili şu öneriler de bulundu:

“Anne olarak bebeğinizi emzirme konusundaki yeterliliğinize güvenin. Bebeğinizi doğumdan sonra ilk yarım saat içerisinde emzirmeye başlayın. Emzirirken sakin ve sessiz bir ortam sağlanması hem bebek hem de anne için önemlidir. Özellikle bebeğinizle birbirinize alıştığınız ilk zamanlarda, onunla sakin ve sessiz bir şekilde baş başa kalabileceğiniz bir ortam oluşturun. Emzirirken bebeğinizle göz teması kurun, ona dokunun, onunla konuşun ve gülümseyin. Emzirme sıklığı ve süresi bebekten bebeğe farklılık gösterebilir. Bu nedenle bebeğinizin tepkilerini gözlemleyin, bebeğinizin acıktığını ve anne memesini aradığını her fark ettiğinizde onu emzirebilirsiniz. Bebekler yalnızca acıktıkları için ağlamazlar. Kucağa alınmak, sevilmek ya da sakinleştirilmek ihtiyacı da ağlamalarına neden olabilir. Bu nedenle bebek her ağladığında onu doyurmaya çalışmayın. Bebek memeyi reddettiğinde ısrarcı ve zorlayıcı olmayın. Bebeğinizin yemekle ilgili kontrolün kendisinde olduğunu hissetmesine izin verin. Bebeğinizi emzirirken kendinizi nasıl hissettiğiniz de oldukça önemlidir. Bebek sizin kaygılarınızı, güvensizliğinizi, huzursuzluğunuzu hissedecek ve bu duygulardan etkilenecektir. Üstesinden gelemediğiniz olumsuz duygular içerisindeyseniz yardım almaktan çekinmeyin.”