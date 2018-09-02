Annesinden işkence gördüğü iddiasıyla gündeme gelen genç intihar etti

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Oltu’da annesi 12 yıl önce evi terk eden, babası ve ağabeyi ile birlikte yaşayan Alim K. (19), yapımı devam eden 8 katlı binanın en üst katına çıktı. Bir kafeteryada garson olarak çalışan açık lise öğrencisi Alim K., kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Yapılan incelemede Alim K.’nın cebinden intihar notu çıktı. Notta "Artık dayanamıyorum. Sürekli takip edildiğimi düşünüyorum. Ben ölmezsem başkaları ölecek. Babama da söyleyin çok çekti. Eğer ölmez sakat kalırsam beni öldürün" yazdığı öğrenildi. Tek hayali subay olmak olduğu belirtilen Alim K.’nin sosyal paylaşım sitesinde son olarak, "Umudunu kaybetmiş olanın kaybedecek bir şeyi yoktur" notunu paylaştığı görüldü.

İntihar eden Alim K.’nın arkadaşları, olayın yaşandığı inşaata gelerek gözyaşı döktü. Alim K.’nin cenazesi, bugün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Dutlu köyünde toprağa verilecek. İntihar eden Alim K.’nin sağlıksız bir ortamda büyüdüğü, psikolojisinin bozuk olduğu ve 12 yıl önce öz annesi tarafından çeşitli işkencelere maruz kaldığı iddia edilmişti. 2006 yılında basına da yansıyan işkence olayında anne N.K., o dönem 7 yaşında olan Alim K.’nin üzerinde sigara söndürdüğü, demir sopayla dövdüğü ve bıçakla başını yaraladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.