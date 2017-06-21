Aras EDAŞ iftarda buluştu

Ş. (Aras EDAŞ) geleneksel sektör iftar yemeği, il bürokratları, iş ortakları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Faaliyet alanındaki 7 ilde iftar sofraları düzenleyen Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, iftar davetlerini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır ve Bayburt illerine elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, ‘Her İlde Bir İftar Sofrası’ parolası ile Ramazan ayı içerisinde 7 ilde iftar organizasyonu düzenledi. Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, geleneksel hale gelen iftar sofralarının yanında Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde de Kaymakamlığın düzenlediği iftar çadırının ev sahipliğini üstlendiklerini ifade etti. İftar sofralarına bulundukları kentin kendi çalışanlarının yanında protokol üyelerini de davet ettiklerini belirten Genel Müdür Fikret Akbaş, manevi değerleri birlik ve bütünlük içerisinde yaşamanın önemine değindi.

Erzurum’da da Sway Otel’de Aras EDAŞ geleneksel sektör iftar yemeğini, il bürokratları, iş ortakları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirten Genel Müdür Akbaş, “Ramazan Ay’ı birlik bütünlük hissiyatının yoğun yaşandığı bir aydır. Biz Aras Elektrik olarak bu mübarek ayda faaliyet alanımızdaki her ilde, çalışanlarımız ile bir araya geliyoruz. 2000 bine yakın çalışanımız var ve iki bin kişilik kalabalık bir aileyiz” dedi.