Aras Edaş mobil uygulaması ile zamandan kazanın

Her bölgeden ve her cepten 7/24 ulaşılabilir olmayı hedefleyen Aras EDAŞ, yeni uygulaması müşterilerine daha yakın olacak.

Kesintisiz, kaliteli enerji sloganı ile hizmet veren Aras Elektrik, müşterilerin taleplerini hızlı bir şekilde alarak çözüme kavuşturmak için yeni bir uygulama başlattı. 7/ 24 hizmet veren Çözüm Merkezi (444 7 850), sosyal medya, web adresi üzerinden canlı chat, whatsapp ve müşteri hizmetleri merkezlerinin yanında artık ‘mobil uygulaması’ ile de hizmet verilecek.

Mobil uygulama; online randevu alma, başvuru sorgulama, abonelik işlemlerini görüntüleme gibi pratik hizmetlerin yanında, enerji tüketim hesaplama, planlı elektrik kesintilerinden haberdar olma, yıllık elektrik tüketimlerini takip edebilme, aydınlatma formu doldurabilme gibi teknik hizmetler de verebiliyor.

Sistem Nasıl Çalışıyor

Aras EDAŞ’ın kurumsal web sitesinin IOS ve Android tabanlı mobil uygulaması AppStore ve Google Play mağazalarında yayınlanmıştır. Uygulamayı ücretsiz olarak akıllı telefon ya da tablet cihazlarınıza indirip Aras EDAŞ’ın güncel bilgilerine ulaşabilir ve zamandan kazanabilirsiniz.