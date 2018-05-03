Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 15:43

Aras Edaş mobil uygulaması ile zamandan kazanın

Aras Elektrik müşteri memnuniyeti ve talep yönetimi ile ilgili ‘Mobil Uygulaması’ başlattı.

Aras Edaş mobil uygulaması ile zamandan kazanın

03 Mayıs 2018 15:43

Her bölgeden ve her cepten 7/24 ulaşılabilir olmayı hedefleyen Aras EDAŞ, yeni uygulaması müşterilerine daha yakın olacak.


Kesintisiz, kaliteli enerji sloganı ile hizmet veren Aras Elektrik, müşterilerin taleplerini hızlı bir şekilde alarak çözüme kavuşturmak için yeni bir uygulama başlattı. 7/ 24 hizmet veren Çözüm Merkezi (444 7 850), sosyal medya, web adresi üzerinden canlı chat, whatsapp ve müşteri hizmetleri merkezlerinin yanında artık ‘mobil uygulaması’ ile de hizmet verilecek.


Mobil uygulama; online randevu alma, başvuru sorgulama, abonelik işlemlerini görüntüleme gibi pratik hizmetlerin yanında, enerji tüketim hesaplama, planlı elektrik kesintilerinden haberdar olma, yıllık elektrik tüketimlerini takip edebilme, aydınlatma formu doldurabilme gibi teknik hizmetler de verebiliyor.


Sistem Nasıl Çalışıyor


Aras EDAŞ’ın kurumsal web sitesinin IOS ve Android tabanlı mobil uygulaması AppStore ve Google Play mağazalarında yayınlanmıştır. Uygulamayı ücretsiz olarak akıllı telefon ya da tablet cihazlarınıza indirip Aras EDAŞ’ın güncel bilgilerine ulaşabilir ve zamandan kazanabilirsiniz.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
16
°
C
  • Cuma
    16°C
  • Cumartesi
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç