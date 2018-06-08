Aras Edaş’tan iftar yemeği

Palandökende bir otelde düzenlenen İftar yemeğine Erzurum AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, B.B Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Aras EDAŞ çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Yatırım miktarının geçmiş dönemlere göre artarak devam ettiğini ifade eden Aras Edaş Genel Müdürü Fikret Akbaş, “Biz büyük bir aileyiz ve inşallah bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizle, gayretimizle bölge insanının sağlıklı enerji kullanması, bölge kalkınmasına bizlerin gayreti en önemli şeyler bunlardır. Hizmet kalitesini arttıralım, enerji kalitesini arttıralım. Yatırımlarımızı bu yönde teşvik etmeye çalışıyoruz. Programlarımızı bölgenin kalkınmasına ve sağlıklı enerji kullanmasına yönelik hazırlamaya çalışıyoruz. Yatırım miktarı geçmiş döneme göre üç kat, dört kat artmış durumda. Bölgenin enerji sorununu el birliği ile çözeceğiz ve bölge insanı enerji kesintisini unutacak.” şeklinde konuştu.

İftar yemeğinden sonra Aras Edaş adına faaliyet tanıtım slaytı izlendi.