Aras Edaş'tan şebeke yenilemesi

Aras EDAŞ'ın faaliyet alanında olan Bayburt'ta başlatmış olduğu bakım-onarım çalışmaları köy şebekelerinin bakımı ile devam ediyor.

Temmuz 2018'de başlanan bakım çalışmaları yaklaşık iki aydır devam etmekle birlikte şehir merkezinin bakım faaliyetlerinin bitmesi ile köy şebekelerine yoğunlaşan Aras EDAŞ Bayburt İl Koordinatörlüğü, tahminen bir buçuk ay sonra bakım çalışmalarını bitirmiş olacak.

30 kişilik ekip ile sürekli sahadaki denetim ve bu denetimin sonucu olarak bakım - onarım çalışmalarını devam ettiren Aras EDAŞ Bayburt İl Koordinatörlüğü bu çalışmalar ile kış mevsiminin hazırlıklarını tamamlarken, örnek bir sosyal sorumluluk projesine de imza attı.

Şehir merkezinden başlayan bakım onarım çalışmasının, ilçeleri kapsayarak Eylül 2018 gibi bitirilmesi planlanan ağır bir şebeke yenilemesi çalışması olduğunu söyleyen Aras EDAŞ Bayburt İl Koordinatörü Özkan Kılıç kış mevsimi için yaz aylarından çalışmalarının bölge dinamikleri için önem arz ettiğini belirtti.

“Bakım onarım ve sosyal sorumluluk bir arada”

Kış aylarını elektrik dağıtım hizmetleri açısından sorunsuz geçirmek istediğini, bölgenin ağır kış şartlarının sürekli yatırım, sürekli iyileştirme modeli gerektirdiğini ifade eden Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş daha kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti için yatırım ve iyileştirme çalışmalarından taviz vermediklerini belirtti. ‘'Şebeke yenilemesi elektrik hizmetlerinde çok önemli bir yere sahiptir. Yatırım çalışmalarının olmazsa olmazlarındandır. Bizim bölgemizin Türkiye'nin en zor coğrafyası olması, bakım onarım çalışmalarının önemini bir derece daha arttıran bir etken. Altı ay kış mevsimin yaşandığı bir coğrafyada ‘'Elektrik dağıtım hizmeti'' gibi hayati öneme sahip bir kamu görevini yerine getiriyorsanız, bakım onarım ve yatırım faaliyetlerinizin yerinde ve zamanında yapmanız gerekir. Biz bu çalışmalara yaz mevsiminden başlayarak kış mevsiminin başına kadar bitirmeyi hedefledik ve başardık. Bayburt ili gibi faaliyet alanımızda olan Ardahan, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Kars ve Iğdır'da bakım onarım faaliyetleri son sürat devam etmektedir. ‘' diye konuştu.

Ekiplerin bakım onarım faaliyetleri sırasında kuş çarpılmalarının önüne geçmek için izolatör bağlantılarını yalıtkan malzeme kullanarak atlama kuleleri inşa etmesi dikkate değer bir sosyal sorumluluk örneklerinden Atlama kulelerinin Türkiye genelinde bilinen bir çalışma olduğunu söyleyen Fikret Akbaş, bu çalışmanın Aras EDAŞ ile özdeşleştiğini vurguladı. ‘' Atlama kuleleri ilk 2017 yılında Ardahan'ın Çıldır Gölü'nde ve Kars'ta başlatmış olduğumuz bir proje idi. Bizim bölgemizden Kars, Ardahan ve Bayburt illeri göçmen kuşların göç yolları üzerinde olduğu için yoğun kuş çarpılmaları yaşanıyordu. Aras EDAŞ olarak enerji nakil hatlarındaki izolatörleri yalıtkan bir malzeme ile kaplayarak atlama kuleleri inşa ettik ve kuş çarpılmalarının önüne geçtik. Kars'taki atlama kuleleri 30 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapılmıştır.'' diye konuştu.