Aras Elektrik Perakende Satış AŞ'den indirim avantajı

Ş. (ARAS EPSAŞ) elektrik faturasını fastPay uygulaması üzerinden ödeyen tüketicilere yüzde 5 indirim yapacak.

Kaliteli ve kesintisiz elektrik misyonu ile tüketicileri için daha hesaplı uygulamaları devreye almaya odaklanan Aras EPSAŞ, yapmış olduğu anlaşma ile müşterilerinin ''ekonomik enerji'' kullanmalarını sağlıyor.

“Aras bölgesinde bir ilki gerçekleştirdik”

Aras EPSAŞ Genel Müdürü Fahrettin Tunç bir ilki gerçekleştirdiklerini, Aras EPSAŞ'ın hareket alanının müşteri memnuniyeti ile şekillendiğini, müşterilerine zaman kazandırırken de ‘kazandıran' şirket olduklarını ifade etti.

Şirket olarak müşteri odaklılığın esas alınması gerektiğine vurgu yapan Fahrettin Tunç, bir banka ile olan işbirliğinin bölgesel olarak ilk olduğuna değinerek, “Müşteri odaklı olmak kamu ve hizmet sektörünün olmazsa olmazlarıdır. Biz şirket misyonumuza uygun olarak müşterilerimize kazandıran her uygulamayı şirketimizin dinamiklerine entegreli olarak uygulamaya sunuyoruz. Hızlı, kullanımı kolay, çabuk benimsenen ve vazgeçilmeyen bir üsluba sahibiz. Bu üslup kolay olmasa da bizi müşteri memnuniyeti konusunda güçlü kılıyor. Perakende satış işlemleri ancak müşteri ile gönül bağı kurulduğunda güçlü olabilir. Bu güç bizi her zaman muteber kılacaktır. Bundan dolayıdır ki; Aras Elektrik Perakende Ailesi olarak müşterilerimize daha iyi ve daha hızlı hizmet vermek adına fastPay uygulamasıyla elektrik faturalarını ödeme ve tasarruf etme imkanı sunuyoruz. Müşterilerimizin yapması gereken sadece elektrik faturalarını fastPay üzerinden ödemek. Bu uygulamayla müşteri memnuniyeti anlamında Aras bölgesinde bir ilki gerçekleştirdik” diye konuştu.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Dünyanın ilk Handsfree (Bluetooth) ödemesi olarak öne çıkan fastPay, bir bankanın uygulaması olup o bankanın müşterisi olmayan kullanıcılara da hizmet veren açık bir platform sunuyor. FastPay kullanıcıları, tüm bankalara ait kredi kartlarının da eklenebildiği bu mobil uygulama ile hiçbir ek masraf ödemeden faturalarını ve site aidatlarını rahatlıkla ödeyebiliyor, anlaşmalı üye işyerlerinde cüzdanları yanında olmasa bile sadece cep telefonu ile ödeme yapabiliyor.

Anlaşmalı iş yerleri ve e-ticaret ödemelerinde hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 ücretsiz para gönderme ve ATM'den hiçbir tuşa dokunmadan sesle para çekebilme özellikleri de sunuyor. fastPay; App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz indirilebiliyor.