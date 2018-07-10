Aras Elektrik uyardı

Son aylarda yaşanan vakaları örnek gösteren Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, “Can güvenliği açısından kanunen de yasak olan bu gibi durumlarda bizlere iletişim kanallarımızdan ulaşsınlar, gereğini yaparız” dedi.

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde güvercini kurtarmak isterken, yüksek gerilim hattına kapılarak iki kolunu kaybeden 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir’in ardından Doğubayazıt ilçesinde bir vatandaşın elektrik direğinde düşen yavru kuşu canını hiçe sayıp 15 metrelik direğe tırmanarak yuvaya bırakması, yetkilileri harekete geçirdi. Bu gibi olayların bölgede sıkça yaşanması nedeni ile ölümlü veya yaralamalı vakaların yaşandığına dikkat çeken Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, “ Her ne sebeple olursa olsun vatandaşlar elektrik direklerine tırmanmamalı. Bu kanunen de yasak bir durum. Vatandaşlarımız 444 7 850 numaralı Çözüm Merkezimiz veya 0 530 107 0 186 Whatsapp numaramızdan bizlere günün her saatinde ulaşabilirler. Hatta bu tür durumlarda resmini çekerek Whatsapp hattımızdan bizlere ulaştırabildiler. Ekiplerimiz kısa sürede olay yerine giderek sorunun çözümüne yardımcı olurlar. Bu toplum sağlığı açısından en güvenli yöntem ”dedi.

Aras Elektrik olarak çevreye duyarlı olduklarını hatırlatan Akbaş,“Kurum olarak sosyal sorumluluklarımızın farkındayız ve bu konuda her türlü yatırımı yapıyoruz. Doğal yaşama önem veriyoruz, ekiplerimiz kuşların zarar görmemesi için azami gayret sarf ediyorlar. Hatta bazı enerji hatlarını kuşlar için yeniden dizayn ettik. Ekiplerimiz yalnızca enerji arızaları için değil doğal yaşamın olumsuz etkilenmemesi için de görevdeler. Bu nedenle vatandaşlar kendi başlarına elektrik direklerine çıkarak hayatlarını riske atmasınlar. Bizlere haber versinler, gereğini yaparız” diye konuştu.