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14 Nisan 2017 14:46

Aras Elektrik’ten referandum tedbirleri

Aras Elektrik 16 Nisan’da yapılacak halk oylaması esnasında kesintisiz elektrik hizmeti sağlanması için bir dizi ek tedbir aldı.

Aras Elektrik’ten referandum tedbirleri

14 Nisan 2017 14:46

Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerinde yaklaşık 2 milyon müşteriye hizmet veren Aras Elektrik, referandum süreci boyunca adeta alarm durumuna geçti.


Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, halk oylaması bitimine kadar tüm planlı bakım kesintilerinin iptal edildiğini, Arıza personeli ve Çağrı Merkezi personelinin tam gün görev yapacağını açıkladı. Araç ve personel sayılarını artırarak Aras EDAŞ’ı olağanüstü şartlara hazır hale getirdiklerini belirten Akbaş, ‘kesintisiz enerji’ misyonuna paralel olarak referandum sürecinin tamamlanmasına kadar 7/24 ‘kesintisiz vardiya’ hizmeti ile müşterilerinin hizmetinde olduklarını kaydetti.


Tekniker, Müdür, Koordinatör seviyesinde il ve Genel Müdürlük yöneticileri ile birlikte nöbetçi ekip oluşturduklarını belirten Fikret Akbaş, kritik noktalarda oluşabilecek kesintilerde devreye alınmak üzere jeneratör bakımlarının tekrar gözden geçirildiğini ve her türlü şartlara hazır hale getirdiklerini söyledi.




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