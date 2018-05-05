Arif Karadağ, 24 Haziran’ı anlatıyor

Karadağ, “El ele vererek, güç birliği yaparak 24 Haziran seçimlerini inşallah zaferle sonuçlandıracağız” dedi.

Vatandaşlarla kahvehane sohbetleri düzenleyen Arif Karadağ, seçim çalışmaları kapsamında partili gençlerle de bir araya geldiklerini belirterek, “24 Haziran seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olacağını her platformda dile getiriyor, anlatıyoruz. Bu bağlamda hemşehrilerimizle bir araya geliyor, kahvehane ve ev toplantıları organize ediyor ve 24 Haziran’ın önemini anlatıyoruz” diye konuştu.

Sokakların sesine kulak vermenin bir siyasetçi için önemli olduğunun altını çizen Arif Karadağ, “Hamdolsun, halkımız her şeyin farkında. 24 Haziran seçimleriyle Türkiye üzerinde kurgulanan hain projelerin bertaraf edileceğini çok iyi biliyor. Hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımıza verilecek her desteğin, millet ve devlet menfaatine olacağını adeta hıfzetmiş durumda” ifadelerini kullandı.