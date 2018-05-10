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10 Mayıs 2018 15:42

Arif Karadağ, Buz Pateni Federasyonu’ndaydı

AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Arif Karadağ, Buz Pateni Federasyonu’ndaydı

10 Mayıs 2018 15:42

AK Parti Genel Merkezi’nde kurulan aday adayı değerlendirme komisyonuyla bir araya gelen Karadağ, daha sonra Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir’e konuk oldu. Erzurum’daki kış sporları üzerine Başkan Özdemir’le görüş alışverişinde bulunan Karadağ, Erzurum’un kış sporlarında marka haline gelebilmesi için tüm güçleriyle mücadele ettiklerini dile getirdi.


Aynı zamanda Palkar Spor Kulübü’nün Başkanı olan Arif Karadağ’a siyaset hayatında başarı dileklerinde bulunan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Erzurum’un kış sporları açısından çok büyük potansiyeller barındırdığını kaydederek, “Spora ilgi duyan siyasetçilerimizin olması mutluluk verici bir durum” ifadelerini kullandı.




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