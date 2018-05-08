Arif Karadağ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ndeydi

AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’ı ziyaret etti. Aynı zamanda turizm sektöründe de işletmecilik yapan Karadağ, Erzurum’un kış, kış sporları, tarih, kültür, sağlık, inanç ve doğa sporları alanında yüksek bir potansiyeli barındırdığını belirterek, “Bize düşen bu turizm çeşitliliği arasında tüm ilgi ve alakayı Erzurum’a çekebilmek ve cazibe kazandırabilmektir” diye konuştu.

ERZURUM’DA GÜZEL İŞLER YAPILIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’ın, Erzurum’da birbirinden güzel çalışmalara imza attığını kaydeden Karadağ, “Hükümetimizin Erzurum’a fevkalade önemli kültür ve turizm yatırımları oldu. Özellikle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce koordine edilen kütüphane, müze ve kültür merkezi yatırımları, AK Parti iktidarının Erzurum için sağladığı önemli kazanımlardır. Bu manada hem bakanlığımızı, hem de Sayın cemal Almaz’ın şahsında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’müzü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

TURİZM HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

Erzurum’un turizm olanaklarını ön plana çıkarmak, turizmi yılın tamamına yaymak ve turizm çeşitliliğine dinamizm kazandırmak için topyekün bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu anlatan Karadağ, “Turizm, ilgiyle ve çekim alanı oluşturmakla harekete geçen bir sektör. Bu sebeple bize düşen en büyük sorumluluk, turizm olanaklarımızın tanıtımını çok iyi bir biçimde yapmaktır. Yazımızı, kışımızı, tabii ve doğal güzelliklerimizi, tarih ve termal turizm fırsatlarımızı çok iyi tanıtmalı, ulusal ve uluslararası fuarlarda mutlaka ve mutlaka Erzurum farkındalığı oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.