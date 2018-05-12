Arif Karadağ seçim çalışmalarını sürdürüyor

Karadağ, bugün Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu semtinde bir mağazanın açılışına Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ile birlikte katıldı. İşadamı Hakan Aydın’a ait mağazanın açılışına katılan ve konuklarla sohbet eden Arif Karadağ, yeni açılan işletmenin Erzurum ekonomisi için hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.

Erzurum’un ekonomisine yön veren işletmelerin sayısında sürekli artış yaşandığını kaydeden Arif Karadağ, “Ticarette bereket vardır, fazilet vardır. Kayakyolu’nda yeni açılan bu işletmemizin de, öncelikle değerli işadamı kardeşimiz Hakan Aydın’a ve şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hükümetimiz işverenlerin, işletmecilerin, esnafın ve tüccarın yanında olmaya, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir” dedi.