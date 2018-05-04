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04 Mayıs 2018 14:23

Arif Karadağ’dan Aziziye İlçe Teşkilatına ziyaret

AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, ilçe teşkilat ziyaretleri kapsamında Aziziye İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti.

Arif Karadağ’dan Aziziye İlçe Teşkilatına ziyaret

04 Mayıs 2018 14:23

Aziziye Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı İbrahim Sami Eşrefoğlu ve parti yöneticileriyle bir araya gelen Arif Karadağ, 24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapmakla kalmadı, ilçe teşkilatlarının üstlendikleri büyük sorumluluğa da dikkat çekti. Arif Karadağ, “24 Haziran seçimlerini önceki seçimlerin hiçbirisiyle mukayese etmemek lazım. Bu seçimler, Türkiye’nin üzerinde uzun yıllardır kurgulanan ve hayata geçirilmesi için şer odaklarının adeta birbirine kenetlendikleri seferberliği bozguna uğratacak bir seçim” dedi.


15 TEMMUZ SÜRECİ SONA ERMEDİ


15 Temmuz hain darbe girişimiyle Türkiye üzerinde kurgulanan oyunların iyice gün yüzüne çıktığını vurgulayan Arif Karadağ, “Hain darbe girişimine necip milletimiz geçit vermemiştir. O tarihten bugüne kadar geçen sürede yaşadıklarımız, aslında 15 Temmuz sürecinin sona ermediğini, hain yapıların ülkemiz üzerinde yeni plan ve projeler peşinde koşmaya devam ettiklerini göstermektedir. Dolayısıyla bizim yine birlik ve beraberlik halinde milli bir duruş sergilememiz, Türkiye’nin içerideki ve dışarıdaki tüm düşmanlarına esaslı bir ders daha vermemiz gerekiyor” diye konuştu.


TEŞKİLATLAR LOKOMOTİF GİBİ


Öte yandan 24 Haziran seçimlerinin en hareketli partisinin yine AK Parti olduğunun altını çizen Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, “Türkiye’nin 15 yılda kaydettiği mesafe AK Parti’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda kararlılıkla ilerleyen AK Parti teşkilatları ve kadrolarının eseridir. İlçe teşkilatlarımız ki, bu süreçte çok büyük bir özveri göstermiş ve iktidarlarımızın kuşkusuz birer lokomotifi olarak görev yapmışlardır. Bu bağlamda Erzurum’un giriş kapısı olan Aziziye’de partimiz için gecesini gündüzüne katan ilçe teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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