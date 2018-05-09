Arif Karadağ’dan esnaf ziyaretleri

25 ve 26’ıncı dönemlerde de AK Parti’den milletvekili aday adayı olan Karadağ, günün büyük bir bölümünü esnaf ziyaretleri yaparak geçiriyor. Karadağ, bugün de şehir merkezindeki esnafın ve sanayideki oto tamircilerin kapısını çaldı. Esnaf ve oto tamircilere 24 Haziran seçimlerinin taşıdığını önemi anlatan Arif Karadağ, “Bize bu yolda durmak yok, yola devam. Adımız aday listesinde olsun ya da olmasın; biz 15 yıldır bu davaya gönül vermişiz. Türkiye’ye 15 yılda büyük bir değişim ve gelişim yaşatan bir siyasi iktidara hizmet etmek bizim boyun borcumuzdur” diye konuştu.

Esnafın ve vatandaşların seçimlere ilişkin olarak yönelttikleri soruları da yanıtlayan Arif Karadağ, milli iradenin tecelli etmesine hiçbir gücün engel olamayacağını belirterek, “Şer odakları 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak fevkalade rahatsız durumdalar. Bu yüzden boş durmayacaklar. Biz de onların bu çabalarını boşa çıkarmak için gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız” ifadelerini kullandı.