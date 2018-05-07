AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti. Aynı zamanda Palkar Spor Kulübü’nün de Başkanı olan Karadağ, kış sporlarına olan ilgisinin yanında, küçük kızı Derya ve oğlu İlyas’ın da Sürat Pateni dalında birbiri ardına elde ettikleri şampiyonluk dereceleriyle tanınıyor.

LİDERİMİZE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

Karadağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaretinde kış sporlarına yönelik olarak görüş alışverişinde bulundu. Karadağ, Erzurum’un 2011 UNIVERSIADE ve 2017 EYOF’un ardından şimdi de 20206 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapma sürecinde olduğunu hatırlatarak, “Bu organizasyon Erzurum’un dünya çapında markalaşması noktasında belki de elde edilebilmiş en büyük fırsat olacak. Erzurum’un önünde böylesine geniş bir ufuk açan liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükran borçluyuz” diye konuştu.

2026 OLİMPİYATLARI İÇİN ÖNERİ

AK Parti Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, 2026 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları ile ilgili olarak bazı önerilerde de bulundu. Karadağ, olimpiyat oyunlarının 16 branşta yapılacağını belirterek, “Bu branşlardan birkaçını bölgemizdeki diğer illerle paylaşmak, adaylık noktasında ilimizin şansını kesinlikle artıracaktır. Buna ilaveten yine olimpiyat oyunlarında Erzurum’un uluslararası ortaklığı da mutlaka hesaba katması faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Bunun için en güzel alternatif ise, bana göre Soçi’dir. Sürecin mutlaka bu bağlamda da ele alınması gerekir” ifadelerini kullandı.