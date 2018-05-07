Arif Karadağ’dan markalaşma vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, Erzurum’un tek başına bile marka bir değer olduğunu söyledi. Zengin tarihi geçmişinden kültürüne, sanatından ticaretine, tarımından hayvancılığına ve mutfağından sofrasına varıncaya kadar hemen her alanda Erzurum’un marka bir seviyeyi ifade ettiğini vurgulayan Karadağ, “Bizim memleketimiz, sadece bunlarla değil, beşeri sermayesiyle de markadır, farklıdır, ayrıcalıklıdır. Kültürde, sanatta, sağlıkta, siyasette, bürokraside, kısacası toplumsal yaşamın her bir aşamasında bu toprakların bağrından çıkmış simalar vardır, nev’i şahsına münhasır isimler vardır. Bize düşen en büyük sorumluluk; sahip olduğumuz bu marka değerlerin farkında olmak ve bu değerlerle değerlenebilmektir” diye konuştu.

MARKALAŞMA SÜRECİNİN DEVAMI İÇİN

Erzurum’un tüm değerleriyle artık bir markalaşma sürecine girdiğini ve bu sürecin sürdürülebilir olmasında AK Parti iktidarlarının büyük rol oynadığını dile getiren Arif Karadağ, “Kar ve kış mevsimi dahi bu şehirde külfet olmaktan çıkmışsa, bu zeminin oluşmasında AK Parti iktidarlarının payı çok büyük olmuştur. Gelinen nokta ve bundan sonraki süreçte de, AK Parti’nin birer neferi olarak hedefimiz aynı olacaktır. Erzurum’u tüm yönleriyle, tüm zenginlikleri ve yine tüm imkânlarıyla markalaştırmak ve eski cazibesine yeniden kavuşturmaktır. Bilinmelidir ki; bu sürecin kusursuz işletilebilmesi için de kesinlikle ve kesinlikle AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza büyük ihtiyaç vardır” diye konuştu.