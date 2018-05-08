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08 Mayıs 2018 17:07

Arif Karadağ’dan MİDDER’e ziyaret

AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, “15 Temmuz hain darbe girişimini bu millet asla unutmayacaktır” dedi.

Arif Karadağ’dan MİDDER’e ziyaret

08 Mayıs 2018 17:07


AK Parti Erzurum Milletvekili aday adayı Arif Karadağ, seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği’ni (MİDDER) ziyaret etti. MİDDER’in aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan Karadağ, Bölge Başkanı Mustafa Arslan’la bir araya geldi. MİDDER’in çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunan Karadağ, 15 Temmuz darbe girişiminin milli iradeye kasteden hainlerin ülkeyi ele geçirme ve emperyalistlerin esareti altına sokma eylemi olduğunu vurgulayarak, “Milletimizin feraseti, cesareti ve basireti sayesinde hainlere gereken cevap verilmiştir” dedi.


15 Temmuz’un aynı zamanda Türkiye’de bir dönüm noktası olduğuna da dikkati çeken Arif Karadağ, “Türkiye’deki gelişim, değişim ve dönüşüm hareketi, 15 Temmuz’dan sonra büyük bir ivme kazanmış ve ülkenin sırtındaki deyim yerindeyse kamburlar temizlenmeye başlanmıştır. Neredeyse tüm kurum ve kuruluşlarda yapılanmış olan FETÖ terör örgütüne ağır darbeler vurulmuş ve Türkiye’nin ayağına vurulan prangalar bu süreçte etkisiz hale getirilmiştir.” diye konuştu.


MİDDER’in de Erzurum’da birbirinden anlamlı faaliyetler yürüttüğünü dile getiren Karadağ, Bölge Başkanı Mustafa Arslan’a başarı dileklerini iletti.




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