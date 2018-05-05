Arif Karadağ’dan temayül teşekkürü

140 aday adayının Erzurum Milletvekili olabilmek amacıyla katıldığı temayül yoklamasına şehrin dört bir yanından parti mensuplarının akın ettiğini dile getiren Arif Karadağ, “Bizde temayül yoklaması demek; düğün demek, bayram demektir. Karayazı’dan Tekman’a, Tortum’dan Hınıs’a, Karaçoban’dan Uzundere’ye varıncaya kadar Erzurum’un dört bir yanından parti mensuplarımız temayül yoklamasında oy kullanmak için geldi. Bu hareketlilik ve enerji dahi 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin olarak bir tabloyu zaten ortaya koyuyor. Bu enerji, bu dinamizm ve canlılık bizde iken, 24 Haziran’daki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız’a yeniden yetkiyi vermiş olacağız inşallah. Yani bir bakıma 24 Haziran’ın provasını yaptık” diye konuştu.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ortamı içerisinde gerçekleştiren temayül yoklamasına katılan bütün partililere teşekkür eden Arif Karadağ, seçimin yapılacağı güne kadar çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.