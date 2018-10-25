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Artvin'de çaldıkları hayvanlarla Erzurum'da yakalandılar

Artvin’in Ardanuç ilçesi Bulanık köyünden 14 adet büyükbaş hayvanı çalan 3 şüpheli Erzurum’un Şenkaya ilçesinde yakalandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Bulanık köyünden 14 adet büyükbaş hayvanı çalan 3 şüpheli Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yakalandı.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şenkaya'da düzenlenen operasyonda, Artvin'in Ardanuç ilçesi Bulanık köyünden 14 adet büyükbaş hayvanı çalan 3 şüpheli yakalandı. Çalıntı hayvanlar sahibine teslim edilirken şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerin ayrıca Erzurum ve çevre illerde 3 adet faili meçhul enerji ve nakil kablo hırsızlığı, 1 adet faili meçhul gasp olayı, 1 adet faili meçhul hayvan hırsızlığı olmak üzere toplamda 5 faili meçhul olaya daha karıştıkları tespit edildi.

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