Artvin'de çaldıkları hayvanlarla Erzurum'da yakalandılar

Artvin'in Ardanuç ilçesi Bulanık köyünden 14 adet büyükbaş hayvanı çalan 3 şüpheli Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şenkaya'da düzenlenen operasyonda, Artvin'in Ardanuç ilçesi Bulanık köyünden 14 adet büyükbaş hayvanı çalan 3 şüpheli yakalandı. Çalıntı hayvanlar sahibine teslim edilirken şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ayrıca Erzurum ve çevre illerde 3 adet faili meçhul enerji ve nakil kablo hırsızlığı, 1 adet faili meçhul gasp olayı, 1 adet faili meçhul hayvan hırsızlığı olmak üzere toplamda 5 faili meçhul olaya daha karıştıkları tespit edildi.