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01 Temmuz 2017 12:44

Aşağı Karacasulular Sereklik Yaylası’nda buluştular

Erzurum’un Olur İlçesine bağlı Aşağı Karacasu köylüleri piknik gününde Sereklik yaylasında buluştular.

Aşağı Karacasulular Sereklik Yaylası’nda buluştular

01 Temmuz 2017 12:44


Görsel güzellikleriyle görenleri büyüleyen Sereklik Yaylasına çıkan Aşağı Karacasulular, cağ kebapları hazırladılar semaverler yaktılar türkülerle halay çekip doğanın keyfini çıkardılar.


Aşağı Karacasu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Talip Akçay, “Burası bizim köyümüzün Sereklik mezrası doğa güzelliği mükemmel buz gibi suları orman içerisinde adeta cennetten bir köşe sanki. Köylülerimiz buraya gelmeye can atıyorlar. Burada piknik yapmak her şeye değer. Bu piknik günümüze katılım çok kalabalık oluyordu fakat bayram tatili kısa olduğu için bu sene katılım az oldu. Ama yine de Bursa, Ankara, İstanbul ve İzmir’den katılımlar oldu, bu da bizi son derece memnun etti” dedi.


Aşağı Karacasu köyünden Öğretmen Rüveyda Dinç Kaman ise, “Aşağı Karacasu Köy Derneğinin düzenlediği Sereklik Piknik günündeyiz. Ben bu piknik gününe büyük bir özlemle geldim, ben gerçekten de doğup büyüdüğümüz yerler buralar. Duygularla beslendiğimiz yerler. Türkiye’nin dört bir yanından oluk oluk bizler geldik. Hiç kimse kimseyi buralarda yalnız bırakmadı, birlik beraberliğimiz bu şekilde sergilemek istedik. Rabbim bütün Türkiye’ye Birlik beraberlik nasip etsin” dedi.




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