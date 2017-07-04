Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar deniz ve havuzlara koşarken, pek çok kişi yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet hatta sulama kanallarına giriyor. Yaz aylarında özellikle çocukların tehlikeli bir oyun oynadığına dikkat çeken DSİ yetkilileri, baraj, gölet ve sulama kanallarına girilmemesi hususunda uyarıda bulundular.

Yapılan uyarıda, "Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin; tatlı ve durgun su ile deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu göz ardı eden onlarca çocuğumuz "ben yüzme biliyorum" diyerek 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bilinmelidir ki baraj plaj değildir" denildi.

DSİ olarak pek çok sulama kanalı ve göletin çevresini korkuluklarla kapattıklarını; bazı noktalara ise uyarı levhaları astıklarını belirten DSİ yetkilileri, "Orman ve Su İşleri Bakanlığımız hazırladığı kamu spotları ile sık sık vatandaşımızı uyarıyor. Biz de elimizden geldiğince tesislerimizin çevresinde önlemler alıyoruz. Ancak vatandaşımız da yaşanan acı olaylardan ders almalı; bilinçli olmalıdır. Özellikle aileleri uyarıyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım, baraj, gölet ve sulama kanallarında ölüm oyunu oynamalarına artık izin vermeyelim" diye konuştular.