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19 Temmuz 2018 10:46

Aşırı sıcaklarda güneş çarpmasına dikkat

Dr.

Aşırı sıcaklarda güneş çarpmasına dikkat

19 Temmuz 2018 10:46

Belda Yurtseven Tüner, aşırı sıcaklarda en çok yaşlılar ve çocukların dikkat etmesi gerektiğini söyledi.


Dermatoloji Uzmanı Belda Yurtseven Tüner, “Aşırı sıcaklarda güneş çarpması ve bu nedenle oluşabilecek aşırı su kaybı kendini ilk olarak yüksek ateşle gösterir. Terleme fazla, nabız çok hızlıdır. Vücut ağrıları, aşırı yorgunluk, hızlı soluk alıp verme, kas krampları gibi belirtiler görülür. Susuzluk hissi ve bilinç bulanıklığı da diğer belirtiler arasında yer alır. Vücut hızla ısınır, yüze hızlı bir kan akışı olur ve yüz kıpkırmızı görünür. Terlemenin kesilmesi, düzensiz ateş (bacaklı ateş) ve yavaş yavaş bilinç kaybı, hastanın ağırlaşmaya başladığını gösterir" dedi.


Güneş ışınlarının en kuvvetli olduğu saatlerde, sabah 10: 00 ile öğleden sonra 15: 00 arasında çocukların direkt güneşte bırakılmamasını belirten Tüner, "Gölge kuralını öğretin. Gölgeniz kendinizden ufaksa çocuğunuzu güneşe çıkarmayın. Şapka, uzun kollu tişört gibi koruyucu elbiseler giydirin. Bebek 6 aydan küçükse koruyucu krem sürmektense koruyucu elbise ve gölgelikli bebek arabası kullanın ve bebeği gölgede bırakın. Güneşe çıkmadan en az 15 dakika önce güneşten koruyucu kremler kullanın” şeklinde konuştu.




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