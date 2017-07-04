Aşkale Çimento devler liginde yoluna devam ediyor

Türkiye’deki tüm şirketlerin katılımı esas alınarak yapılan araştırmada, mütevazi bir ortaklık yapısı ile yatırım ve istihdama ciddi katkılar sağlayan Aşkale Çimento’nun yakaladığı başarı bir kez daha ortaya konuldu. Fortune Dergisi’nin 2016 rakamlarını baz alarak yaptığı araştırmada; Aşkale Çimento, Türkiye ekonomisinin devler liginde 253’üncü sırada yer aldı.

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, başarılarının asla tesadüfi olmadığını belirterek, “Bilecik ve Samsun’da bulunan tesislerimize ait rakamlar bu araştırma sonuçlarına eklenmemiştir. İki tesisimizin eklenmesiyle sıralamada çok daha yukarılarda olacağımız görülecektir. Listeye bu yıl yaklaşık 70 şirketin yeni girmiş olması da sıralama açısından önemli bir faktördür. 25 yıldır Türkiye’nin en iyi çimento ve hazırı betonunu üretmenin mücadelesini ve onurlu duruşunu sergiliyoruz. Fortune Dergisi tarafından yapılan bu araştırmanın sonuçları da bizim aldığımız mesafenin değerli göstergelerinden birisidir” dedi.

Çalışınca, azmedince ve birlikte hareket edince ne kadar çok şey başarılabileceğini herkese gösterdiklerini, ERÇİMSAN Holding’e bağlı şirket ve tesislerde; sosyal, çevresel, yönetim anlayışı ve çalışma kültürü dünyanın kabul ettiği standartlara doğru hızla yükseldiğini anlatan Yücelik şöyle devam etti, “Bu anlamda sürekli stratejiler geliştiriliyor, planlar yapılıyor ve şirketin özellikle krizlere karşı dinamik tutulması sağlanıyor. Fabrika ve hazır beton tesislerinde; 24 saat esaslı çalışan kalite ve kontrol laboratuarları şirketin imajını hep güçlü kılıyor. Aşkale Çimento; yaşanan yoğun rekabet ortamında, serbest piyasa ekonomisinin gereği olarak ve rekabet şartlarına uyarak ürünlerini en üst kalite seviyesinde üretmektedir. Müşteri memnuniyetini sağlayarak, yaşanan ekonomik krizlere rağmen hep ayakta durmasını başarmıştır. Bizler için ürün kalitesi ile birlikte hizmet kalitesi de değerlidir. En donanımlı tesis ve ekipmanlarla ürün taleplerini karşılamak bunun ispatıdır.”

"Çevre ve insan bizim için olmazsa olmaz"

ERÇİMSAN Holding’in sahibi olduğu tüm bu tesislerde çağdaş yönetim sistemleri ve kolektif çalışma ruhunu içeren bir paylaşım iklimi tesis ettiklerini hatırlatan Başkan Yücelik, "Elbette bu tarz başarılar bizi mutlu etmekle beraber sorumluluklarımızı daha da artırıyor. Geleneksel değerleri ve ahde vefayı hiçbir zaman göz ardı etmeyen şirketimiz; yüksek teknolojisi, rekabet gücü, dinamik organizasyon yapısı, etkin pazarlama ağı, hızlı karar verebilme yeteneği ve rekabet edebilirliğiyle kazandığı tecrübeleri yarınlara taşıyarak büyümesini sürdürüyor. Ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Erzurum, Aşkale, Trabzon, Van, Gümüşhane, Erzincan, Bilecik, Samsun, Giresun, Ağrı, Rize, Bursa, Tokat , Amasya ve İstanbul’daki çimento ve hazır beton yatırımlarımızla, 25 yıldır gerçekleştirdiğimiz tüm atılımlarda insanı, çevreyi ve kaliteyi olmazsa olmaz kabul ediyoruz" dedi.