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13 Temmuz 2017 11:10

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik: "Birliğimizi ve dirliğimizi yıkamazlar"

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen ihanet kalkışmasının hedefinin Türk demokrasisi ve ekonomisi olduğunu vurgularken, Türk Milleti’nin buna en güzel cevabı verdiğini söyledi.

Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik:

13 Temmuz 2017 11:10


15 Temmuz 2016’da Aziz Türk Milleti ve onun yürekli evlatlarının Cumhuriyete ve onun değerlerine sahip çıktığını hatırlatan Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, "Bu ülke kolay yerlerden buralara gelmedi. Onun içinde ülkeyi öyle öyle kolay kolay birilerine teslim etmeyeceğimizi Milletimiz 15 Temmuz 2016 günü tüm dünyaya ilan etti. Allah’a şükür herşeyin üstesinden gelecek gücümüz var. Çünkü; bu millet inandığı şeyler için çok şeyler feda etmeye hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti gece baskınları ile yıkılacak bir ülke de değildir, olamazda. 15 Temmuz’un birinci yıldönümünde Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmak adına şehit olan tüm güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık, afiyet ve esenlik diliyoruz. " dedi.


"Birlik ve beraberlik bizim umudumuz"


15 Temmuz 2016’da olan ve bitenleri iyi anlamak gerektiğini ifade eden Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, " O gün gerçekleşen ahlak dışı kalkışmayı asla kabul etmeyeceğimizi ve seçilmiş meşru Hükümetimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz. Milletimizin dik duruşu, kahraman emniyet güçlerimiz, ülkesini seven askerlerimiz ile darbe teşebbüsü bertaraf ederek, demokrasi karşıtlarına karşı iktidarı ve muhalefetiyle siyasi partilerimizin ve siyasetçilerimizin gösterdiği birlik ve kararlı duruş bize her anlamda umut vermiştir. 15 Temmuz’da Türk milleti demokrasi adına büyük bir imtihan vermiştir. Tarihte bir milletin elinde bayrağından ve göğsünden imanından başka hiçbir şey olmadan bir darbeye karşı koyduğunu görmek imkansız gibi birşeydir. Bu açılardan bakıldığında demokrasi tarihine altın harflerle yazılmış bir hadiseyi unutturmamız lazım. Özellikle gençlerimize bunu iyi anlatmak gerekiyor." şeklide konuştu.


"Hedef: Demokrasi ve özgürlüğümüz, ekonomimiz"


Milletimizin demokrasiye olan inancını hiçe sayan bir grubun kendi halkına kurşun sıkmasını, Meclis’e ve kamuya ait binalara bomba yağdırmasını lanetlediklerini vurgulayan Başkan Yücelik, " FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi Türk demokrasisi, özgürlüğüyle birlikte ekonomisini de hedef almıştır. Devletimizin, hükümetimizin ve milletimizin göstermiş olduğu vakur duruş ile tarihe altın harflerle bir destan yazıldı. Demokrasiye sahip çıkma adına verdiğimiz mücadele sadece bu gün için değil daim olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın’da ifade ettiği gibi, Türk Demokrasisi ve Ekonomisinin yerle yeksan olmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattık, uğratmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.


"Kalkınma ve reformlara desteğimiz sürecek"


Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türk tarihine geçen en büyük ihanet örneği olan15 Temmuz darbe kalkışmasının kendileri açısında farklı bir anlamda da taşıdığını vurgulayarak, "Takvimler 15 Temmuz’u gösterirken; Samsun Kavak’ta bulunan çimento fabrikası ERÇİMSAN Holding grubuna katıldı. Ülkemizin demokrasisine ve geleceğine vurulan hain darbeye rağmen, 16 Temmuz günü Samsun Kavak Çimento’da ülkemiz için sağlam ve kaliteli çimento üretimi hız kesmeden devam ettik. Bundan sonrada ülkemizin kalkınma hamlesine ve özellikle istihdam artırıcı yatırımlara devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Hükümetimizin reformları ve yatırımları kesintisiz sürdürme yönündeki çabalarını destekliyoruz. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm Milletimizin birliğinin ve dirliğinin daim olmasını bir kez daha Cenab-ı Allah’tan diliyoruz. Bu günlerde ülkemizin birliğine beraberliğine kasteden ne kadar örgüt, grup, çevre varsa bunlara karşı ortak mücadele azminin daha güçlü olarak gösterilmesi hepimizin üzerine düşen bir vatan görevidir."




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