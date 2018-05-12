Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 09:24

Aşkale İMKB Anadolu Lisesi’nde mezuniyet heyecanı

Aşkale İMKB Anadolu Lisesi’nde mezuniyet heyecanı yasandı.

Aşkale İMKB Anadolu Lisesi’nde mezuniyet heyecanı

12 Mayıs 2018 09:24


Okul bahçesinde düzenlenen törene, Ak Parti İlçe Başkanı Kerim Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Şube Müdürü Emin Çomaklı, Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Balcı, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.


Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, Ardından günün anlamına dair konuşmasını Okul Müdurü Kemal Balcı ve öğrenciler yaptı.


Yıl boyunca okul içerisinde derslerde ve çeşitli aktivitelerde başarılı olan öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.


Heyecanın zirve yaptığı anlarda pasta kesimi gerçekleşirken mezun olan öğrenciler keplerini havaya attılar.


Şölen havası içerisinde gecen mezuniyet töreni okul öğrencilerinin Erzurum Kadın ve Dadaş Bar ekiplerinin gösterisi sırasında Erkek Bar ekibiyle birlikte Okul Müdürü Balcı’nın ekip içerisine girerek baş bar oynaması herkesten tam not aldı.


Öğrencilere merasim sonrası sürpriz yapan Okul idaresi davul zurna eşliğinde öğrenciler günü halaylar eşliğinde noktaladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
15
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazar
    14°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç