Aşkale İMKB Anadolu Lisesi’nde mezuniyet heyecanı

Okul bahçesinde düzenlenen törene, Ak Parti İlçe Başkanı Kerim Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Şube Müdürü Emin Çomaklı, Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Balcı, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, Ardından günün anlamına dair konuşmasını Okul Müdurü Kemal Balcı ve öğrenciler yaptı.

Yıl boyunca okul içerisinde derslerde ve çeşitli aktivitelerde başarılı olan öğrencilere başarı belgesi takdim edildi.

Heyecanın zirve yaptığı anlarda pasta kesimi gerçekleşirken mezun olan öğrenciler keplerini havaya attılar.

Şölen havası içerisinde gecen mezuniyet töreni okul öğrencilerinin Erzurum Kadın ve Dadaş Bar ekiplerinin gösterisi sırasında Erkek Bar ekibiyle birlikte Okul Müdürü Balcı’nın ekip içerisine girerek baş bar oynaması herkesten tam not aldı.

Öğrencilere merasim sonrası sürpriz yapan Okul idaresi davul zurna eşliğinde öğrenciler günü halaylar eşliğinde noktaladı.