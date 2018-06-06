Aşkale Kaymakamlığı Ramazan’da kimsesizlerin kimsesi oldu

Aşkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Ramazan ayı münasebetiyle ilçede örnek bir uygulama ile dar gelirli ailelere iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor

Aşkale İlçe Kaymakamlığı ve SYDV birlikte İlçe genelinde dul, yetim, yardıma muhtaç, sakat ve engelli ailelere Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda yiyecekleri yemek ve gıda ürünlerini pişirilerek her gün düzenli bir şekilde iftar öncesi ev ev, kapı kapı gezerek dağıtılıyor.

Öte yandan bir başka uygulama ile yardıma muhtaç engelli ve yaşlı kişilerin bakımları ve evlerinin temizlikleri de Ramazan ayı içerisinde düzenli bir şekilde yaptırılıyor.

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu yaptığı açıklamada, Kaymakamlık ve Vakıf olarak Ramazan ayında ilce genelindeki yardıma muhtaç insanlara Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur olmak üzere sıcak yemek dağıtımlarına devam edeceklerini bu konudaki çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz 11 ayın sultanı Ramazan’da hem iftar sofralarını hem de kalpleri birleştirdik. Yaptığımız bu iftar organizasyonuyla ilçemizdeki vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan’ın ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun yanı sıra yine Kaymakamlığımız ve Sosyal Yardımlaşma vakfımız ile birlikte yaşlı ve engelli ailelerimizin evlerinde bakımları ve ev temizliklerini yaptırarak yanlarında olmanın huzuruna eriyoruz” diye konuştu.

İlçe genelinde yapılan uygulamalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.