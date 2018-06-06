Aşkale Türkiye üçüncüsü oldu

DART sporunda önce Erzurum il 1. olan Aşkale Koçak İlköğretim okulu Türkiye final elemeleri için Rize’nin Pazar ilçesindeki müsabakalarda da derece alarak Antalya’daki finallere katılma hakkı elde etmişti.

İki gün önce finallerin yapıldığı Antalya’ya gelen Aşkale DART ekibi burada son hazırlıklarını yaparak müsabakaları beklemeye başladı

Antalya, Kemer Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara bölge birincisi ve ikincisi olan 20 takım katıldı.

Birbirinden zorlu ve çekişmeli geçen müsabakalarda Aşkale Koçak İlköğretim okulu yarı finalde Ordu il birincisi ekibine yenilerek DART Yıldızlar müsabakalarında Türkiye 3. olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Koçak İlköğretim Okulu Beden Eğitim öğretmeni Abdullah Boyacı, "DART Türkiye Şampiyonası için öğrencilerimiz ile gece gündüz mesai gözetmeksizin hazırlık yaptık. Öğrencilerimin de azmi ve becerileri sonucu bu noktaya geldik. Aşkale olarak İlk kez katıldığımız müsabakalarda şampiyonluğu heyecanımız dolayısı ile kıl payı kaçırdık. Ama olsun DART yıldız bayanlarda Türkiye 3. olmakta büyük bir başarı. Bu başarıda bizlerden desteklerini eksik etmeyen İlçe Kaymakamımız Mehmet Aksu’ya Belediye Başkanımız Şenol Polat’a, her daim bizlerle birlikte başaracağımıza inancı olan Milli Eğitim Müdürümüz Serhat Erdem’e ve de müsabakaların yıldızı bizlere bu gurur yaşatan öğrencilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.