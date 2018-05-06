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06 Mayıs 2018 11:22

Aşkale voleybol takımının büyük başarısı

Erzurum da 4-6 Mayıs tarihleri arasında yapılan 12-14 yaş Voleybol takımları grup çeyrek final maçların da mücadele eden Aşkale Spor Voleybol takımı Sivas, Muş ve Rize Voleybol takımlarıyla oynan maçlar sonucunda ikici olarak Türkiye şampiyonasına katılma başarısı gösterdi.

Aşkale voleybol takımının büyük başarısı

06 Mayıs 2018 11:22


Erzurum’da düzenlenen müsabakalarda şampiyon olarak Erzurum’u temsilen gruplarda mücadele etme hakkını elden Aşkale Spor Voleybol takımı zorlu rakipler arasında Rize ekibinin ardından 2. olarak Türkiye şampiyonasına katılma hakkını elde etti.


Voleybol Takımı ve Aşkale Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğünde Antrenörlük yapan Mehmet Kırık yaptığı açıklamada, “Erzurum’u temsilen katıldığımız ve nefes nefese geçen Voleybol turnuvasında Rize ekibinin ardından 2. olarak Türkiye şampiyonasında ilimizi temsilen katılma hakkını elde ettik” dedi.


29 Mayıs’ta Konya’da düzenlenecek Turnuvada da başarılı olacaklarına inandıklarını belirten Mehmet Kırık Turnuvalarda kendilerine maddi ve manevi yardımlarını eksik etmeyen başta İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, İlçe Belediye Başkanı Şenol Polat ve Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem’e ve sporculara teşekkür etti.


Zorlu turnuvaya Aşkale kapalı spor salonunda Antrenör Mehmet Kırık gözetiminde hazırlanan Aşkale Spor Voleybol Takımı 29 Mayıs’ta Konya’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında başarılı olacaklarını dile getirdiler.




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