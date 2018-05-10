Aşkale’de anlamlı kermes

Melih Zeynal adına arkadaşları tarafından kurulan vakıf faaliyetlerine devam ediliyor.

Melih Zeynal Vakfı tarafından bu çerçevede Aşkale’de kermes düzenlendi.

Aşkale Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen kermese İlçe Belediye Başkanı Şenol Polat’ın yanı sıra Vakıf Başkanı Dr. Emrah Akay, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kermeste Puzzle olarak yapılan ve bir birinden değerli eserler sergilendi. Vakıf Başkanı Dr Emrah Akay Kermes ile ilgili yaptığı açıklamada, “"2016 yılında kurulan Melih Zeynal Eğitim Destekleme Derneği olarak 18 yaşın altında babası vefat etmiş çocuklarımızın eğitimi için her yıl mayıs ayında düzenlediğimiz kermes ve tablo sergisini bu yıl Aşkale Belediyesi sosyal tesislerinde 9-10 Mayıs tarihlerinde ilçe halkının beğenisine açtık Gönüllülerimizin yaptığı tabloların ve kermesimizde yiyecek içecek ve bakır ürünlerimizin gelirlerinin tamamı derneğimiz bünyesinde çocukların eğitimi için kullanılacaktır. Bu çerçevede bizlere destek olan herkese teşekkürü bir borç bilir ve tüm hayırseverlerimizi kermesimize bekliyoruz" dedi.

Kermes ilçe halkının yoğun ilgisini gördü.