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02 Temmuz 2018 14:01

Aşkale’de Aşevi açılışı

Erzurum’un Aşkale İlçesine bağlı Dallı Köyü’nde hayırsever bir vatandaş tarafından Aşevi yaptırıldı.

Aşkale’de Aşevi açılışı

02 Temmuz 2018 14:01


Açılış törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, daire amirleri, vatandaşlar ve Hayır sahibi Rasim Kaya ile birlikte ailesi katılım sağladı.


Törende İlçe Kaymakamı Aksu , Belediye Başkanı Polat ve Hayır sahibi Kaya birer konuşma yaptı.


Rasim Kaya tarafından yakın zamanda ömrü vefa edip rahmetli olan kız kardeşi adına Hekim Ana Türbesi yanında yaptırdığı Aşevi 5 dönüm arazi üzerine kuruldu. Aşevi’nden Dallı köyü sakinlerinin ve diğer vatandaşların faydalanmaları adına her şey düşünüldü.


Aşevinin yaklaşık 200 bin TL’ye mal olduğu öğrenildi.


Törende Kaymakam Aksu’ya yardımlarından dolayı Dallı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği tarafından bir plaket verildi.




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