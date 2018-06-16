Aşkale’de bayramlaşma programı

İlçede geleneksel olarak yapılan bayramlaşma programı Ramazan bayramında da devam etti.

Aşkale Belediyesi Sosyal tesislerinde gerçekleşen bayramlaşma programına ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, Daire amirleri, Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye başkanı herkesle tek tek bayramlaşarak sohbet ettiler.

Sosyal tesislerdeki bayramlaşma programı sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ziyaret edilerek Asker ve Polislerle bayramlaşma yapıldı.

Bayramlaşma programı dahilinde ilçedeki şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretler esnasında ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Devletin ve vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin haklarının asla ödenemeyeceğini ifade etti. Aksu, şehitlerin aile ve yakınlarının devlete ve millete emanet olduğunu söyledi.

Şehitliğin en kutsal mertebe olduğunu bütün şehit ailelerinin de şehit ailesi gururu ve onurunu en iyi şekilde taşıdıklarını söyleyen Aşkale ilçe Kaymakamı Aksu, “Bizler ne yapsak vatan uğruna, bayrak uğruna evlatlarını şehit veren ailelerin acısını dindiremeyiz. Ancak bize şehitlerden bir emanet olarak kalan bütün şehit ailelerimiz ile vücudundan bir uzvunu vatan uğruna kaybetmiş gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her türlü sıkıntı ve sorunlarının giderilmesi için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Devletimizin imkânları kendilerinin hizmetindedir.” dedi.