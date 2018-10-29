Aşkale'de Cumhuriyet bayramı coşkusu

yıl dönümünde Aşkale'de coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar Aşkale Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu ve ilçe Belediye Başkanı Şenol Polat'ın çelenklerinin sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ardından ilçe meydanındaki törene geçildi.

Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Jandarma komutanı Jandarma Yüzbaşı Semih Karakaş, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Siyasi parti temsilcileri, Daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Kaymakamı Aksu günün anlamına uygun konuşması sonrasında öğrenciler tarafından şiirler okundu. Törene Türk Oyunları Kızıl Elma Atıcılık ve Okçuluk Spor kulübü ve Iğdır Kafkas oyunları ekibi nefes kesen gösterileri ile törene renk kattı.

Bayram coşkusu resmi geçit töreni ile son buldu.