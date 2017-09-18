Aşkale’de ders zili çaldı

Aşkale ilçe merkezindeki okullarda eğitim öğretime yeniden başlanırken öğrenciler hem okullarına hem de arkadaşlarına kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadılar.

Bu sabah ilk ders zili çalması ile Aşkale ilce Kaymakamı Mehmet Aksu ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem öğrenceleri sınıflarında ziyaret ederek çeşitli hediyelerin yanı sıra çikolata ikram ettiler.

Kaymakam Aksu 2017 - 2018 öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Uzun bir tatilin ardından 18 Eylül 2017 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılına huzur ve güven içinde girmenin mutluluğu içindeyiz.

Hayatımızda ailemizden sonra en önemli basamak olan okullarımız, eğitim imkânlarını sistemli bir şekilde sunarak bizi gelecek hedeflerimize ulaştıracak, hayata hazırlayacak bir yuvadır. Eğitim ve öğretim ise sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı, çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alandır ve hayat boyu devam etmektedir. Dolayısıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim olanaklarıyla ne kadar buluşturabilirsek, ne kadar iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar aydınlık olacaktır” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem ise, “Başlamış olduğumuz Eğitim öğretim yılı içerisinde başta meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize başarılar dilerken, Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanması görevi de bizlere düşmektedir. Bu amaçla okullarımızda her türlü altyapı eksikliklerini gidermek, çocuklarımıza en iyi şartlarda eğitim imkânı sunmak üzere tüm hazırlıkları yapmaya, gerekli tedbirleri almaya gayret göstermekteyiz. Gelişen ve değişen dünyaya ayak uydurabilmemiz için bilgi ve donanıma sahip olmamız gerektiğinin bilincinde olarak çocuklarımıza ve gençlerimize yaptığımız yatırımlara özen göstermeye, bunları kaliteyle sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Sınıflarda öğrencileri ziyaret eden Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek yeni Eğitim Öğretim yılı için kendilerine başarılar dilediler.