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03 Mayıs 2018 16:51

Aşkale’de doğa etimi

TEMA Vakfı ve MEB işbirliğiyle ülkemiz genelinde belirlenen okullarda doğa eğitimleri veriliyor.

Aşkale’de doğa etimi

03 Mayıs 2018 16:51


Aşkale İnkılap İlköğretim Okulu da bu çerçevede TEMA sınıfı olarak belirlendi. 7 - A Sınıf öğretmeni Kemal Yavuçkal ve öğrencileri Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiler. Öğrencilere doğa sevgisi kazandırmak ve doğa ortamında ders görmelerini sağlamak amacıyla sınıf öğretmeni ve öğrencileri 6 aylık bir çalışma sonucu doğal ortam oluşturuldu.


Sınıfın bu halinin hem betonarmeden bir nebzede olsa uzaklaşmak hem de öğrencilerin performanslarını olumlu yönde etkilediği belirlendi.


Yapılan çalışma Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor.


Öğretmen ve öğrencilerin büyük uğraş ve emek verdikleri sınıfta her ayrıntı düşünülerek tamamı el emeği olarak düzenlendi.




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