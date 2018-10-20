Aşkale'de iki Okul iki Kütüphane açılışı

Aşkale'de yapımı tamamlanan ve 2018-2019 yılı Eğitim Öğretim yılına yetiştirilen iki Okul ve iki Kütüphane'nin açılışı gerçekleştirildi.

Aşkale Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa organize ettiği açılış törenlerine Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Semih Karakaş, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Ak Parti İlçe Başkanı Kerim Polat, Öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı.

Program ilk olarak 2016 yılı sonlarında yapımına başlanan 16 derslikli Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başladı. Kurdele kesimi öncesi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu öğrencilerle sohbet ederek onlara tavsiyelerde bulundu. Taşkesenlioğlu ardından öğrenciler ile birlikte sıraya geçerek Lise yıllarını hatırladı.

Kurdele kesimi gerçekleşen okulun gezisi sırasında İlçe Kaymakamı Aksu ve Milli Eğitim Müdürü Erdem okulun yapımından son anına kadar yapılan işler hakkında katılımcılara bilgiler verdiler.

Daha sonra Çok Programlı Lise' de özel bir banka tarafından yapımı tamamlanan ve öğrencilerin hizmetine sunulan Kütüphane'nin açılışı gerçekleştirildi. Kitapları inceleyen heyet Kütüphane'nin yapını üstlenen banka yetkilisine yardım ve katkılarından dolayı plaket takdim ettiler.

Program çerçevesinde heyet Koçak İlköğretim de Eğitime giren Anaokulunu ve Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiler.