Aşkale'de kayıp anne aranıyor

Erzurum’un Aşkale ilçesinde pazar günü kaybolan iki çocuk annesi kadını arama çalışmaları devam ediyor.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde pazar günü kaybolan iki çocuk annesi kadını arama çalışmaları devam ediyor.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Koşapınar Mahallesi'nde 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan Pınar Unus'u (34) sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarında jandarma, AFAD, AKUT, özel harekat polis ekipleri ve mahalleliden oluşan yaklaşık 200 kişi yer aldı.
Ekipler, söz konusu mahallenin kırsalı, dere ve göletlerde Unus'u ararken civardaki evleri de tek tek inceliyor.
İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda ekipler, "drone" desteğiyle arazideki çalışmalarını sürdürüyor.